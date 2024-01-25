В Тюмени спасатели сняли застрявшую латунную гайку с пальца 10-летнего подростка

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
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Updated Сегодня, 09:33
Специалисты успешно сняли латунную гайку с пальца 10-летнего подростка. Конечность ребенка была серьезно опухшей и посиневшей, пишет «КП-Тюмень».
Спасатели областной службы спасения владеют не только тяжелым аварийно-спасательным гидравлическим инструментом для работы на местах ДТП, но и умеют профессионально работать со слесарным оборудованием. В этот раз они выступили в роли «ювелиров» и аккуратно сняли латунную гайку с пальца подростка, которому было всего 10 лет. Палец был сильно опухшим, а гайка так и не хотела сниматься. После нескольких манипуляций спасателям удалось освободить палец ребенка, однако пришлось разрезать гайку, прокомментировали инцидент в пресс-службе ТОСЭР.