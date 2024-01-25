Путин: 300 тысяч человек из 190 стран прибудут на Всемирный фестиваль молодежи

По указу президента мероприятия Всемирного фестиваля молодежи развернутся на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта этого года. Проведение его региональной программы намечено на период с 10 по 17 марта, а участникам представится возможность посетить 30 городов России. Мероприятие нацелено на развитие международного сотрудничества на молодежном уровне. Примечательно, что впервые в истории фестивального движения на мероприятие подобной категории приглашают подростков в возрасте от 14 до 17 лет: 500 россиян и 500 иностранных гостей.