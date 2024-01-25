Путин: 300 тысяч человек из 190 стран прибудут на Всемирный фестиваль молодежи

Posted Сегодня, 19:23
Published Сегодня, 19:23
Modified Сегодня, 19:23
Updated Сегодня, 19:23
«Уже заявки прислали 300 тысяч человек из 190 стран мира. Поэтому это мероприятие обещает быть масштабным, мощным, красивым», — заявил глава государства во время беседы с калининградским студенчеством. Об этом сообщает ТАСС.
Путин также напомнил, что СССР регулярно становился организатором подобных масштабных мероприятий. Он также указал, что текущая ситуация потребовала слегка откорректировать формат мероприятия, но желающих участвовать по-прежнему немало. В связи с этим Владимир Путин убежден, что фестиваль будет проведен на высочайшем уровне.
По указу президента мероприятия Всемирного фестиваля молодежи развернутся на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта этого года. Проведение его региональной программы намечено на период с 10 по 17 марта, а участникам представится возможность посетить 30 городов России. Мероприятие нацелено на развитие международного сотрудничества на молодежном уровне. Примечательно, что впервые в истории фестивального движения на мероприятие подобной категории приглашают подростков в возрасте от 14 до 17 лет: 500 россиян и 500 иностранных гостей.
Как информирует сайт фестиваля, всего на его площадках соберут 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров, которые проявили себя в сфере бизнеса, медиа, культуры, науки, образования, волонтерства и других областях деятельности, а также подростков, делегированных от детских организаций и объединений.