«Плюнуть на вас, ё-моё»: пьяный пассажир устроил дебош в тюменском аэропорту «Рощино»

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
Инцидент в «Рощино» произошел утром 22 января. В 7:30 полицейские заметили на втором этаже аэропорта мужчину, который вел себя неадекватно и агрессивно по отношению к окружающим, выражался в адрес других пассажиров матом.
Дебошира стражи порядка сопроводили в служебное помещение, чтобы составить административный протокол. Там выяснилось, что нарушитель общественного порядка — 35-летний житель Башкирии. В «Рощино» он ожидал своего рейса в Уфу. Медосвидетельствование подтвердило, что мужчина был пьян — в выдыхаемом им воздухе обнаружился алкоголь в размере 0,69 промилле.
Тем временем пассажир переключил свою агрессию на правоохранителей.
«При сборе административного материала в присутствии понятых доставленный выражался грубой нецензурной бранью в адрес транспортных полицейских. На неоднократные просьбы успокоиться мужчина не реагировал», — отметили в ведомстве.
В результате пассажира поместили в спецпомещение для задержанных лиц и выписали ему штраф за мелкое хулиганство. А вот за оскорбления полицейских при исполнении уфимцу придется ответить уже более серьезно — в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 319 УК РФ.