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Posted Сегодня, 09:52

Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 10:02

Updated Сегодня, 10:02

Пьяный пассажир устроил дебош в тюменском аэропорту «Рощино»

«Плюнуть на вас, ё-моё»: пьяный пассажир устроил дебош в тюменском аэропорту «Рощино»

25 января 2024, 09:52
Фото: пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО

Пьяный пассажир устроил дебош в тюменском аэропорту «Рощино»

В аэропорту Тюмени мужчина устроил пьяный дебош в зале ожидания. Сначала он нагрубил другим пассажирам, а затем «полил» оскорблениям полицейских. Теперь ему грозит уголовное наказание. Об этом «Нашему городу» рассказали в управлении на транспорте МВД России по УрФО.
Видео: пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО

Инцидент в «Рощино» произошел утром 22 января. В 7:30 полицейские заметили на втором этаже аэропорта мужчину, который вел себя неадекватно и агрессивно по отношению к окружающим, выражался в адрес других пассажиров матом.

Дебошира стражи порядка сопроводили в служебное помещение, чтобы составить административный протокол. Там выяснилось, что нарушитель общественного порядка — 35-летний житель Башкирии. В «Рощино» он ожидал своего рейса в Уфу. Медосвидетельствование подтвердило, что мужчина был пьян — в выдыхаемом им воздухе обнаружился алкоголь в размере 0,69 промилле.

Тем временем пассажир переключил свою агрессию на правоохранителей.

«При сборе административного материала в присутствии понятых доставленный выражался грубой нецензурной бранью в адрес транспортных полицейских. На неоднократные просьбы успокоиться мужчина не реагировал», — отметили в ведомстве.

В результате пассажира поместили в спецпомещение для задержанных лиц и выписали ему штраф за мелкое хулиганство. А вот за оскорбления полицейских при исполнении уфимцу придется ответить уже более серьезно — в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 319 УК РФ.

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