«Плюнуть на вас, ё-моё»: пьяный пассажир устроил дебош в тюменском аэропорту «Рощино»

В результате пассажира поместили в спецпомещение для задержанных лиц и выписали ему штраф за мелкое хулиганство. А вот за оскорбления полицейских при исполнении уфимцу придется ответить уже более серьезно — в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 319 УК РФ.