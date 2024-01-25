Ознакомиться с лекциями спикеров «Академии ПМЭФ» можно в онлайн-кинотеатрах

Posted Сегодня, 18:00
Published Сегодня, 18:00
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Также сегодня начинается отбор участников нового сезона проекта. Как рассказали организаторы, конкурс позволит молодым людям проявить свой потенциал и примкнуть к большому профессиональному сообществу. Об этом информирует 56оrb.
Проект «Академия ПМЭФ» начал работу в 2023 году и собрал студентов российских вузов в качестве участников. Среди спикеров проекта встречаются политики, бизнес-лидеры, творческие личности, ученые. Все эти люди ведут совместную работу, чтобы передать свой опыт молодым и амбициозным россиянам, а также побудить их к обмену идеями и творческому подходу в решении сложных задач.
Предполагается, что приглашенные эксперты и наставники поделятся с участниками проекта ценными знаниями и практическими навыками, которые можно будет применять для реализации собственных идей и бизнес-планов.
Присоединиться к участию в проекте можно, заполнив анкету участника на сайте проекта, отслеживать обновления можно в группе «ВКонтакте» и сообществе в «Телеграм».