Ознакомиться с лекциями спикеров «Академии ПМЭФ» можно в онлайн-кинотеатрах

Проект «Академия ПМЭФ» начал работу в 2023 году и собрал студентов российских вузов в качестве участников. Среди спикеров проекта встречаются политики, бизнес-лидеры, творческие личности, ученые. Все эти люди ведут совместную работу, чтобы передать свой опыт молодым и амбициозным россиянам, а также побудить их к обмену идеями и творческому подходу в решении сложных задач.