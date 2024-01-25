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Posted Сегодня, 18:00

Published Сегодня, 18:00

Modified Сегодня, 18:00

Updated Сегодня, 18:00

Ознакомиться с лекциями спикеров «Академии ПМЭФ» можно в онлайн-кинотеатрах

Ознакомиться с лекциями спикеров «Академии ПМЭФ» можно в онлайн-кинотеатрах

25 января 2024, 18:00
Фото: Росконгресс
С 25 января 2024 года выступления спикеров проекта «Академия ПМЭФ» 2023 года будут доступны для просмотра всем желающим на платформе «Кинопоиск» и в онлайн-кинотеатре Okko.

Также сегодня начинается отбор участников нового сезона проекта. Как рассказали организаторы, конкурс позволит молодым людям проявить свой потенциал и примкнуть к большому профессиональному сообществу. Об этом информирует 56оrb.

Проект «Академия ПМЭФ» начал работу в 2023 году и собрал студентов российских вузов в качестве участников. Среди спикеров проекта встречаются политики, бизнес-лидеры, творческие личности, ученые. Все эти люди ведут совместную работу, чтобы передать свой опыт молодым и амбициозным россиянам, а также побудить их к обмену идеями и творческому подходу в решении сложных задач.

Предполагается, что приглашенные эксперты и наставники поделятся с участниками проекта ценными знаниями и практическими навыками, которые можно будет применять для реализации собственных идей и бизнес-планов.

Присоединиться к участию в проекте можно, заполнив анкету участника на сайте проекта, отслеживать обновления можно в группе «ВКонтакте» и сообществе в «Телеграм».

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