На должность гендиректора «Россети Тюмень» назначена Елена Бакланова

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
«Совет директоров АО „Россети Тюмень“ избрал Елену Бакланову новым генеральным директором компании с 25 января 2024 года», — сказано в релизе.
Карьеру в электроэнергетике Елена Бакланова начала строить пятнадцать лет назад. На различных должностях она успела поработать в ПАО «Россети Северо-Запад», ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети» и подведомственном Комитету по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга государственном казенном учреждении «Управление заказчика». В «Россети Тюмень» пришла в 2019 году руководителем департамента капитального строительства.
Уже в 2022 году Елена Бакланова стала заместителем гендиректора. На этом посту она курировала инвестиционную деятельность компании. А с июля того же года к основной работе она вязала на себя обязанности зама генерального директора по развитию и реализации услуг.
«Высокий профессионализм Елены Баклановой будет способствовать эффективному решению поставленных задач, а сама она станет примером для многих женщин, которые строят свою карьеру в Группе „Россети“, — отметил гендиректор ПАО „Россети“ Андрей Рюмин.
В портфолио Елены Баклановой несколько успешных проектов — введение в эксплуатацию 10 значимых энергоузлов, в том числе высоковольтные центры питания для электроснабжения Соровского, Майского, Мамонтовского нефтепромыслов, а также Эргинской группы месторождений углеводородов).