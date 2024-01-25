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Posted 25 января, 02:53

Published 25 января, 02:53

Modified 25 января, 02:55

Updated 25 января, 02:55

Тюменец поссорился с девушкой и распродал мебель в съемной квартире

Эмоциональный тюменец после ссоры с девушкой распродал мебель в съемной квартире

25 января 2024, 02:53
Фото: Midjourney

Тюменец поссорился с девушкой и распродал мебель в съемной квартире

В декабре 2021 года 26-летний молодой человек снял хорошо обставленную квартиру на Карла Маркса. После ссоры и ухода девушки, тюменец решил отыграться на мебели.

Эмоциональное состояние молодого человека пошатнулось вечером 27 декабря 2021 года. Схватив стул, он принялся громить мебель и технику. Молодой человек в щепки разнес варочную панель, духовой шкаф, дверь в ванную комнату, зеркальный шкаф, раковину и тумбу. Жилой комнате также досталось.

Буйный тюменец уничтожил мебели почти на 40 тысяч рублей. Встретив Новый год в разгромленной квартире в одиночестве, молодой человек решил поправить финансовое положение — распродать уцелевшую мебель.

Тюменец сдал стиральную машину в комиссионный магазин, а стол, комод, телевизор и холодильник продал через интернет. Вырученные деньги — почти 47 тысяч рублей, молодой человек потратил на личные нужды и билет до Воронежа, куда уехал на следующий день.

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По словам бывшей девушки, с тюменцем она встречалась около двух лет. Он употреблял наркотики, а когда денег не было — сдавал хозяйский телевизор в комиссионный магазин с правом выкупа. После того, как молодой человек пропал на несколько дней, девушка решила собрать вещи и уйти.

Хозяин квартиры обнаружил разгром и пропавшую мебель, после чего обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело, но материальный иск к буйному тюменцу он пока не заявил.

Ранее " Наш город» сообщал, что тюменка отсудила у управляющей компании 200 тысяч. Девушка поскользнулась возле дома и сломала ногу.

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