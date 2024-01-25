Эмоциональный тюменец после ссоры с девушкой распродал мебель в съемной квартире

По словам бывшей девушки, с тюменцем она встречалась около двух лет. Он употреблял наркотики, а когда денег не было — сдавал хозяйский телевизор в комиссионный магазин с правом выкупа. После того, как молодой человек пропал на несколько дней, девушка решила собрать вещи и уйти.