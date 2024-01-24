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В новых регионах полисы ОМС получили более 3,2 миллиона граждан

В новых регионах полисы ОМС получили более 3,2 миллиона граждан

24 января 2024, 09:30
Фото: 1MI
На начало января 2024 года свыше 3,2 млн граждан в новых регионах Российской Федерации стали обладателями полисов обязательного медицинского страхования.

По словам Ильи Баланина, председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования, с декабря 2022 года в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях заработали территориальные фонды ОМС, пишет ТАСС. Сейчас цифровые полисы ОМС оформили уже 3,2 млн жителей новых регионов. «Федеральный фонд и территориальные фонды из других субъектов продолжают оказывать всю необходимую помощь в организации системы ОМС», — подытожил глава ФОМС.

К январю текущего года страховой полис ОМС оформили свыше 1,5 млн жителей ДНР. В ЛНР его обладателями стали более 1,1 млн граждан, в Запорожской области — неполных 400 тыс. человек, в Херсонской — свыше 250 тыс. граждан.

Жители новых регионов, еще не получившие страховые свидетельства ОМС, могут подать заявление в офисах территориальных фондов, включая те, которые расположены в медицинских учреждениях, или в личном кабинете на сайте «Госуслуги».

#Общество
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