В Корпорации МСП представили проект помощи отечественным модным брендам

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул, что поддержка малого и среднего бизнеса является неотъемлемой частью стратегии импортозамещения. Одним из ключевых аспектов является помощь в поиске и обеспечении доступа к рынкам сбыта. При этом очень важны правильная маркетинговая стратегия и упаковка товара. С этим предпринимателям помогут бесплатные акселераторы от КМСП. Также предоставляется финансовая поддержка, включая льготное кредитование.