В Корпорации МСП представили проект помощи отечественным модным брендам

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Основная цель этого проекта заключается в оказании помощи малому и среднему бизнесу в продвижении своих товаров на онлайн- и офлайн-платформах. Участники проекта получают возможность использовать лизинговое оборудование, льготные кредиты и другие формы поддержки. также им окажут маркетинговую поддержку. Заявки на участие подаются через цифровую платформу МСП.РФ, сообщает ТАСС.
Каждые три месяца участники проекта проходят отбор, и прошедшие его компании получают возможность размещения своих товаров в магазинах на льготных условиях. Первым магазином-партнером проекта стал московский универмаг «ТЕЛЕГРАФ», где уже представлено пять брендов косметики и одежды, произведенных малым и средним бизнесом России.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул, что поддержка малого и среднего бизнеса является неотъемлемой частью стратегии импортозамещения. Одним из ключевых аспектов является помощь в поиске и обеспечении доступа к рынкам сбыта. При этом очень важны правильная маркетинговая стратегия и упаковка товара. С этим предпринимателям помогут бесплатные акселераторы от КМСП. Также предоставляется финансовая поддержка, включая льготное кредитование.
Руководитель проекта «ТЕЛЕГРАФ» и генеральный директор универмага Trend Island Николай Константинов отметил, что универмаг является мостом между производителями товаров и покупателями. Он выразил надежду, что новый проект поможет молодым брендам улучшить узнаваемость и привлечь широкую аудиторию.
В свою очередь, управляющий директор компании Ozon Сергей Беляков подчеркнул, что поддержка малого и среднего бизнеса является одним из приоритетов компании, необходимых для развития электронной коммерции. Без этого очень сложно увеличивать количество продавцов и расширять ассортимент.