В Госдуме рассказали, куда пропали «рисковые» врачи

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Как сообщает NEWS.ru, сейчас работа правоохранительных органов в этом направлении ведется максимально активно. Все больше уголовных дел заводится против врачей, и часть из них заканчивается для обвиняемых реальными тюремными сроками. Поэтому медики не хотят рисковать и даже уходят из тех специальностей, где существует риск лишения свободы из-за нарушений определенных инструкций, клинических рекомендаций.
Леонов обращает внимание на то, что подобные дела разбирает суд, который не всегда может объективно оценить правоту или неправоту врача.
При этом ежегодно происходит множество случаев, которые требуют индивидуального подхода к лечению пациентов для спасения их жизни и здоровья, а врач в итоге несет за такие действия наказание по закону.