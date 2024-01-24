В Госдуме рассказали, куда пропали «рисковые» врачи

Как сообщает NEWS.ru, сейчас работа правоохранительных органов в этом направлении ведется максимально активно. Все больше уголовных дел заводится против врачей, и часть из них заканчивается для обвиняемых реальными тюремными сроками. Поэтому медики не хотят рисковать и даже уходят из тех специальностей, где существует риск лишения свободы из-за нарушений определенных инструкций, клинических рекомендаций.