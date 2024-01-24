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Published Сегодня, 13:34

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Updated Сегодня, 13:34

В Госдуме рассказали, куда пропали «рисковые» врачи

24 января 2024, 13:34
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов раскрыл NEWS.ru одну из причин нехватки врачей в РФ. Речь идет о серьезном контроле за соблюдением инструкций по лечению пациентов, при нарушении которых медикам может грозить уголовное преследование.

Как сообщает NEWS.ru, сейчас работа правоохранительных органов в этом направлении ведется максимально активно. Все больше уголовных дел заводится против врачей, и часть из них заканчивается для обвиняемых реальными тюремными сроками. Поэтому медики не хотят рисковать и даже уходят из тех специальностей, где существует риск лишения свободы из-за нарушений определенных инструкций, клинических рекомендаций.

Леонов обращает внимание на то, что подобные дела разбирает суд, который не всегда может объективно оценить правоту или неправоту врача.

При этом ежегодно происходит множество случаев, которые требуют индивидуального подхода к лечению пациентов для спасения их жизни и здоровья, а врач в итоге несет за такие действия наказание по закону.

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