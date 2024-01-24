РЭО: Финалисты «Зеленого квадрата» в рамках конкурса создадут предметы искусства

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Глава РЭО уточнил, что организаторы принимают эскизы в разных форматах. Дошедшие до финала участники получат шанс реализовать свои идеи на площадке «Таврида» в Крыму, в рамках образовательной программы арт-кластера. Как передает 56orb.ru со ссылкой на Дениса Буцаева, со сферой обращения с отходами постоянно соприкасается каждый россиянин. Например, когда выбрасывает пакет с мусором в бак или делает покупки. То есть данная сфера близка не только экспертам по экономике замкнутого цикла и работникам отходоперерабатывающих предприятий. В связи с этим конкурсантом «Зеленого квадрата» может быть каждый житель страны.
Участвовать в конкурсе разрешено гражданам России и других государств. Возраст участников — не моложе 18 лет. При подаче работы нужно указать информацию о материалах для арт-объекта или прикрепить фотографии готового объекта.
PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко рассказал, что авторы лучших работы станут участниками очной образовательной программы академии «Меганом» арт-кластера «Таврида». Мероприятие будет проходить в феврале. В ходе этой программы авторы эскизов будут реализовывать свои проекты при помощи профессионалов и известных художников.
Заявку на участие можно подать через сайт конкурса. Здесь также представлена информация о его условиях.
Отметим, что академия творческих индустрий «Меганом» работает круглый год. Этот образовательный центр для представителей креативных индустрий и деятелей искусства находится в Республике Крым — в бухте Капсель.