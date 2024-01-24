РЭО: Финалисты «Зеленого квадрата» в рамках конкурса создадут предметы искусства

Глава РЭО уточнил, что организаторы принимают эскизы в разных форматах. Дошедшие до финала участники получат шанс реализовать свои идеи на площадке «Таврида» в Крыму, в рамках образовательной программы арт-кластера. Как передает 56orb.ru со ссылкой на Дениса Буцаева, со сферой обращения с отходами постоянно соприкасается каждый россиянин. Например, когда выбрасывает пакет с мусором в бак или делает покупки. То есть данная сфера близка не только экспертам по экономике замкнутого цикла и работникам отходоперерабатывающих предприятий. В связи с этим конкурсантом «Зеленого квадрата» может быть каждый житель страны.