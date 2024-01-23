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Тюменцы могут узнать о криминальных авторитетах и ОПГ 90-х годов.

«Вспомним 90-е?»: кто заправлял Тюменской областью в криминальные годы

23 января 2024, 01:39
Фото: 1MI
Тюменцы могут узнать о криминальных авторитетах и ОПГ 90-х годов.

Тюменцы могут узнать о криминальных авторитетах и ОПГ 90-х годов

«Наш город» погрузился в непростой и страшный период истории, чтобы узнать, каких банд больше всего боялись в области и кто из авторитетов распределял смотрящих за городами региона.

В те годы в Тюменской области существовало две крупных преступных группировки — это ОПГ «Десятка» и «Бригада Фарида». Первая сначала специализировалась на мелком рэкете, но позже начала захватывать нефтяной бизнес. Вторая занималась организованными ограблениями, в ходе которых не щадила никого, кто вставал на пути у бандитов.

Распределением должностей «по понятиям» тогда занимался Владимир Зятьков, которого знали по прозвищу «Зятёк». С его подачи смотрящим за Тюменью стал «Патрушонок» — Сергей Патрушев, а положенцем Ишима — Григорий Пивоваров, по кличке «Васька Пивовар».

Ходят слухи, что следы этих преступных лет находят отклик и в настоящее время. Многие говорят о том, что ОПГ еще живы, а авторитеты вершат свои дела до сих пор.

«Пацанская Россия». Тюменская «Десятка», «Бригада Фарида» и «Зятек»
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Подробнее о том, как формировались группировки, низвергались лидеры и велись криминальные игры, мы рассказали в нашем спецпроекте.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#ОПГ#Бандитизм#Алиса Вернер
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