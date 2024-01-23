«Вспомним 90-е?»: кто заправлял Тюменской областью в криминальные годы

В те годы в Тюменской области существовало две крупных преступных группировки — это ОПГ «Десятка» и «Бригада Фарида». Первая сначала специализировалась на мелком рэкете, но позже начала захватывать нефтяной бизнес. Вторая занималась организованными ограблениями, в ходе которых не щадила никого, кто вставал на пути у бандитов.