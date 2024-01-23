«Вспомним 90-е?»: кто заправлял Тюменской областью в криминальные годы

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В те годы в Тюменской области существовало две крупных преступных группировки — это ОПГ «Десятка» и «Бригада Фарида». Первая сначала специализировалась на мелком рэкете, но позже начала захватывать нефтяной бизнес. Вторая занималась организованными ограблениями, в ходе которых не щадила никого, кто вставал на пути у бандитов.
Распределением должностей «по понятиям» тогда занимался Владимир Зятьков, которого знали по прозвищу «Зятёк». С его подачи смотрящим за Тюменью стал «Патрушонок» — Сергей Патрушев, а положенцем Ишима — Григорий Пивоваров, по кличке «Васька Пивовар».
Ходят слухи, что следы этих преступных лет находят отклик и в настоящее время. Многие говорят о том, что ОПГ еще живы, а авторитеты вершат свои дела до сих пор.
Подробнее о том, как формировались группировки, низвергались лидеры и велись криминальные игры, мы рассказали в нашем спецпроекте.