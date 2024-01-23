«Видимость 50 метров!»: дороги в Тюменской области окутал сильный туман

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
В настоящее время в помощь водителям на федеральной автодороге Тюмень — Омск в Омутинском районе выставлены патрульные машины ДПС с включёнными проблесковыми маяками.
Также экипажи Госавтоинспекции стоят на 4-м, 39-м и 43-м км дороги Голышманово — Бердюжье.
«Туман. Видимость 50 метров. Водителям рекомендуется снизить скорость, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал», — предупредили в областном управлении ГИББД.