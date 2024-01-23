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Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

«Видимость 50 метров!»: дороги в Тюменской области окутал сильный туман

«Видимость 50 метров!»: дороги в Тюменской области окутал сильный туман

23 января 2024, 13:01
Фото: 1MI
Сегодня, 23 января, на Тюменскую область опустился сильный туман. Вечером видимость на некоторых трассах составляет 50 метров.
Видео: ГИБДД Тюменской области/телеграм

В настоящее время в помощь водителям на федеральной автодороге Тюмень — Омск в Омутинском районе выставлены патрульные машины ДПС с включёнными проблесковыми маяками.

Также экипажи Госавтоинспекции стоят на 4-м, 39-м и 43-м км дороги Голышманово — Бердюжье.

«Туман. Видимость 50 метров. Водителям рекомендуется снизить скорость, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал», — предупредили в областном управлении ГИББД.
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#Общество#Видео#Ирина Швецова#Безопасность на дорогах#Туман
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