В Тюменской области найден мужчина, которого сестра искала 15 лет

По данным полученным от местных медиков и полиции, удалось установить, что мужчина ехал в автобусе, затем обратился к водителю, которому сказал, что ничего не помнит. Тот вызвал экстренные службы и неизвестного увезли в больницу. «Найденыш» ни чего не мог вспомнить о себе — ни имени, ни адреса.

Тогда поисковики приняли решение максимально распространить информацию о нем — не только по Тюменской области, но и другим регионам.