В Тюменской области найден мужчина, которого сестра искала 15 лет

Posted Сегодня, 18:30
Published Сегодня, 18:30
Modified Сегодня, 19:08
Updated Сегодня, 19:08
Началось все с того, что к координаторам поисковиков с позывными «Катик» и «Елка» обратились жители Ялуторовска, где был найден неизвестный мужчина с потерей памяти.
«22 января 2024 года в группу во ВКонтакте поисково-спасательного отряда „ЛизаАлерт“ стали поступать сообщения с просьбой помочь установить личность и найти родных мужчины, который потерял память и находится в больнице Ялуторовска», — пояснили волонтеры.
По данным полученным от местных медиков и полиции, удалось установить, что мужчина ехал в автобусе, затем обратился к водителю, которому сказал, что ничего не помнит. Тот вызвал экстренные службы и неизвестного увезли в больницу. «Найденыш» ни чего не мог вспомнить о себе — ни имени, ни адреса.
Тогда поисковики приняли решение максимально распространить информацию о нем — не только по Тюменской области, но и другим регионам.
С того момента события стали развиваться стремительно. Уже вечером волонтеры знали, что мужчину зовут Андрей, его номер сотового и то, что занимается строительством. Утром следующего дня, 23 января, на поисковиков вышел хозяин квартиры, которую снимал пропавший. Все новые сведения были переданы в полицию. Оперативники выяснили, что «неизвестного» зовут Лобанов Андрей Александрович, родился он 22 марта 1970 года и проживает в настоящее время в Исетском. А родом мужчина из Кировской области, где до сих пор проживает его сестра.
«Мы с ней связались. Оказалось, что она уже 15 лет разыскивает своего брата.
Женщина была очень удивлена и растеряна. Эта ситуация стала неожиданной для всех. Вскоре семья воссоединится. Поиск длиною в 15 лет завершился», — рассказали поисковики.
Отряд Лизы Алерт благодарит всех неравнодушных тюменцев, которые сопереживали и помогли распространить ориентировку.