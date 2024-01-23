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В Тюменской области найден мужчина, которого сестра искала 15 лет

В Тюменской области найден мужчина, которого сестра искала 15 лет

23 января 2024, 18:30
Фото: 1MI
Уроженец Кировской области Андрей Лобанов был обнаружен в Тюменской области после своего исчезновения 15 лет назад. Все эти годы его разыскивала родная сестра, но, как выяснилось, мужчина потерял память. Найти кировчанина помогли волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Началось все с того, что к координаторам поисковиков с позывными «Катик» и «Елка» обратились жители Ялуторовска, где был найден неизвестный мужчина с потерей памяти.

«22 января 2024 года в группу во ВКонтакте поисково-спасательного отряда „ЛизаАлерт“ стали поступать сообщения с просьбой помочь установить личность и найти родных мужчины, который потерял память и находится в больнице Ялуторовска», — пояснили волонтеры.

По данным полученным от местных медиков и полиции, удалось установить, что мужчина ехал в автобусе, затем обратился к водителю, которому сказал, что ничего не помнит. Тот вызвал экстренные службы и неизвестного увезли в больницу. «Найденыш» ни чего не мог вспомнить о себе — ни имени, ни адреса.
Тогда поисковики приняли решение максимально распространить информацию о нем — не только по Тюменской области, но и другим регионам.

С того момента события стали развиваться стремительно. Уже вечером волонтеры знали, что мужчину зовут Андрей, его номер сотового и то, что занимается строительством. Утром следующего дня, 23 января, на поисковиков вышел хозяин квартиры, которую снимал пропавший. Все новые сведения были переданы в полицию. Оперативники выяснили, что «неизвестного» зовут Лобанов Андрей Александрович, родился он 22 марта 1970 года и проживает в настоящее время в Исетском. А родом мужчина из Кировской области, где до сих пор проживает его сестра.

«Мы с ней связались. Оказалось, что она уже 15 лет разыскивает своего брата.
Женщина была очень удивлена и растеряна. Эта ситуация стала неожиданной для всех. Вскоре семья воссоединится. Поиск длиною в 15 лет завершился», — рассказали поисковики.

Отряд Лизы Алерт благодарит всех неравнодушных тюменцев, которые сопереживали и помогли распространить ориентировку.

Потерял память: тюменские волонтеры просят помочь опознать мужчину
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#Общество#Ирина Швецова#Поиск человека#Поиск#ЛизаАлерт
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