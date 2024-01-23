В РФ заработала единая онлайн-база льготного госимущества для МСП

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Прежде доступ к данным о льготных площадях можно было получить лишь в офисе МФЦ или запросив выписку через «Госуслуги», сообщает ТАСС.
За формирование имущественного реестра отвечает Корпорация МСП.
Количество размещенных в базе свободных объектов к настоящему моменту превысило 48 тыс. Информация постоянно дополняется данными из 85 регионов и свыше 7,5 тыс. муниципальных образований. Новый сервис, который функционирует в рамках цифровой платформы МСП.РФ, помогает бизнесменам выбрать комфортное помещение для офиса, производственную площадку или земельный участок с учетом определенных запросов. В предусмотренном в сервисе особом разделе с участками и помещениями, которые подходят для гостиничного бизнеса, сейчас насчитывается свыше 300 объектов.
По информации, предоставленной Александром Исаевичем, гендиректором Корпорации МСП, за две недели существования сервиса бизнесмены воспользовались им более 7 тыс. раз. Это является свидетельством высокой потребности предпринимателей в льготном имуществе для развития бизнеса. Важную роль играет и то, что сервис помог добиться прозрачности и открытости процессов реализации государственного и муниципального имущества. По словам Исаевича, на цифровой площадке МСП.РФ представлены данные об объектах, предлагаемых предприятиям сегмента МСП на льготных условиях в рамках федерального закона № 209-ФЗ. Поиск действует по всем регионам России, при этом предприниматели могут подписаться на уведомления о новых объектах, соответствующих их требованиям.
Перед разработчиками сервиса «Имущество для бизнеса» стояла задача сделать поиск простым, комфортным и быстрым. Предпринимателю, подобравшему подходящий объект, не придется разбираться, на какой электронной платформе будут проходить конкурсные процедуры, и вести самостоятельный поиск владельца. Все предложения снабжены ссылками на страницу торгов и контактные данные правообладателя. Чтобы выбрать необходимый объект, следует авторизоваться на МСП.РФ через «Госуслуги» и ввести параметры для формирования перечня доступных площадей.
Владельцы малых и средних предприятий, самозанятые или физические лица уже могут оценить уникальные возможности нового сервиса на цифровой платформе МСП.РФ. В числе прочих в доступе есть площади, предлагаемые только предпринимателям, состоящим в реестре субъектов малого и среднего бизнеса, и самозанятым. Крупные компании не могут принимать участие в данных торгах. Такие объекты отмечаются в перечне специальными ярлыками.
Корпорация МСП и Минэкономразвития РФ разработали цифровую платформу для малого и среднего бизнеса для повышения доступности услуг и мер поддержки для таких предприятий. Создание и модернизация цифровой платформы происходит в соответствии с задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного российским президентом Владимиром Путиным. Проект курируется зампредседателя Правительства России Андреем Белоусовым.