В РФ заработала единая онлайн-база льготного госимущества для МСП

По информации, предоставленной Александром Исаевичем, гендиректором Корпорации МСП, за две недели существования сервиса бизнесмены воспользовались им более 7 тыс. раз. Это является свидетельством высокой потребности предпринимателей в льготном имуществе для развития бизнеса. Важную роль играет и то, что сервис помог добиться прозрачности и открытости процессов реализации государственного и муниципального имущества. По словам Исаевича, на цифровой площадке МСП.РФ представлены данные об объектах, предлагаемых предприятиям сегмента МСП на льготных условиях в рамках федерального закона № 209-ФЗ. Поиск действует по всем регионам России, при этом предприниматели могут подписаться на уведомления о новых объектах, соответствующих их требованиям.