Брусника и Банк ДОМ.РФ запустили онлайн-ипотеку

Условия предоставления ипотеки просты. Банк направляет заемщику смс-сообщение и предлагает дать согласие на обработку персональных данных. После подтверждения финансовое учреждение получает информацию о занятости и доходах клиента. Раньше эти документы можно было отправить по почте или через личный кабинет — все это требовало времени и увеличивало срок оформления ипотеки. Теперь же на одобрение заявки уходит всего несколько минут, а выдача кредита займет не более двух дней.