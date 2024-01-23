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Updated Сегодня, 06:27

Брусника и Банк ДОМ.РФ запустили онлайн-ипотеку

Брусника и Банк ДОМ.РФ запустили онлайн-ипотеку

23 января 2024, 06:25
Фото: Брусника
Реклама. ООО «Брусника». erid: LjN8Jvdve
Брусника совместно с Банком ДОМ.РФ начала выдавать онлайн-ипотеку, используя данные клиента на Госуслугах.

Условия предоставления ипотеки просты. Банк направляет заемщику смс-сообщение и предлагает дать согласие на обработку персональных данных. После подтверждения финансовое учреждение получает информацию о занятости и доходах клиента. Раньше эти документы можно было отправить по почте или через личный кабинет — все это требовало времени и увеличивало срок оформления ипотеки. Теперь же на одобрение заявки уходит всего несколько минут, а выдача кредита займет не более двух дней.

За кажущейся простотой сервиса лежит глубокая интеграция систем банка, застройщика и оператора. Цифровой профиль встроен в сервис Сделки.рф. Сначала через него происходит подача заявки на ипотеку, затем — ее отправка в Банк ДОМ.РФ и получение решения.

На протяжении всего процесса клиента сопровождает ипотечный брокер Брусники. Подписать кредитный договор, выпустить закладную, зарегистрировать сделку в Росреестре также можно онлайн, не посещая офис продаж.

Рынок ипотеки сегодня претерпевает изменения. Уточняются и усиливаются требования регулятора как к условиям займов, так и к самому профилю заемщика. Для нас это повод еще более активно искать возможности для клиентов, развивать отношения с банками-партнерами, инициировать новые программы покупки и развивать сервисы сопровождения сделок. Ипотека с использованием цифрового профиля — это, на наш взгляд, принципиально новый опыт покупки жилья. Более удобный, простой и быстрый, — рассказал первый заместитель генерального директора Брусники Александр Щиголь.

Переход на технологически новый уровень взаимодействия с застройщиком позволит ускорить обслуживание клиентов и снизить трудозатраты как на стороне банка, так и партнера.

Банк ДОМ.РФ стремится быть среди первопроходцев по внедрению эффективных решений, позволяющих автоматизировать этапы клиентского пути при получении ипотеки, — отметил вице-президент Банка ДОМ.РФ Кирилл Варенцов.

Только за последнюю неделю количество заявок в банк выросло в четыре раза.

Ввиду текущих ипотечных реалий распределение топ-5 банков на нашей платформе меняется, и одним из новых лидеров ипотечного кредитования становится именно Банк ДОМ.РФ, получив около 30% объема ипотеки. В этой связи запуск цифровой ипотеки — актуальный проект, который позволит, с одной стороны, нарастить долю банка, с другой — обеспечить клиентов Брусники лучшим сервисом в стране, когда мы можем провести всю ипотечную сделку за один рабочий день, — пояснила директор по развитию Сделка.рф Ольга Сидоренко.
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