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Updated Сегодня, 10:52

Более полутысячи обращений от горожан приняли депутаты с начала работы VIII созыва

Более полутысячи обращений от горожан приняли депутаты с начала работы VIII созыва

23 января 2024, 10:50
Фото: Тюменская городская Дума
Горожане по-прежнему предпочитают личные встречи общению по почте и в мессенджерах: примерно две трети всех вопросов поступили депутатам городской Думы VIII созыва в устной форме.

Ни один вопрос, затронутый тюменцами, не остался без внимания. По просьбе жителей Войновки и по ходатайству Вадима Долгих ступени крыльца досугового центра «Родник» облицевали противоскользящим покрытием. Теперь посетители центра могут не беспокоиться за свою безопасность.

Для сохранения берега и безопасности людей, спускающихся к воде для кормления уток, на карьере Школьном построили пирс. Идея благоустройства появилась во время совместных встреч депутата Александра Захарова с горожанами и представителями администрации города. Александр Витальевич и жители 24-го избирательного округа выразили огромную благодарность управе Восточного округа и подрядчику за оперативную и своевременно проведенную работу на благо нашего города.

При содействии Степана Киричука в Заречном микрорайоне появилась новая площадка для выгула собак — обращения в адрес депутата неоднократно поступали от жителей города. Специализированную зону для домашних животных построили на пересечении проезда Солнечного и улицы Рауля-Юрия Эрвье.

Андрей Голоус принял участие в Едином дне приема садоводов. Народный избранник взял на контроль вопросы с поставкой электроэнергии в СНТ «Меркурий».

Проблемы садоводов остаются одними из основных в моей работе, как депутата и как руководителя Центра поддержки садоводства, — подчеркнул Андрей Вячеславович.

Жительница частного дома рассказала депутату Андрею Киму, что в морозы начались перебои с электричеством, семья с малолетними детьми практически замерзала. Андрей Сергеевич оперативно отреагировал и посодействовал в приобретении генератора. Депутат также передал сезонные вещи для детей.

При участии Николая Моисеева удалось поставить точку в вопросе переселения горожан из частного аварийного дома по улице Голышева. Ветхий дом, где проживала семья с инвалидом-колясочником, долгое время находился в окружении многоэтажек. Проживание в постоянно подтопленном грунтовыми водами доме было невозможным. Найти самостоятельно покупателя на дом и земельный участок жильцы не могли.

Только после вмешательства директора департамента земельных отношений и градостроительства администрации города Дмитрия Иванова была найдена и определена строительная организация, которая согласилась на обмен земельного участка на благоустроенную квартиру, — рассказал народный избранник.

Вопросы социальной поддержки остаются в числе приоритетных направлений деятельности депутатов. Есенгалий Ибраев побывал в Доме милосердия «Богадельня». Этот социальный комплекс оказывает всем нуждающимся медицинские услуги, паллиативный уход, помогает восстановить документы. Депутат привез продукты — сахар, растительное масло, макароны, гречку, рис.

Богадельня» дает кров и заботу каждому человеку и шанс на новую жизнь, но и сам Дом милосердия часто нуждается в поддержке, — отметил Есенгалий Ибраев. — Перед поездкой всегда звоню руководителю благотворительной организации, чтобы уточнить потребности приюта и его постояльцев.

Дмитрий Елагин помог детскому коллективу школы музыки и вокала «Моя вселенная» найти зал для выступления в честь пятилетнего юбилея учреждения.

Очень важно поддерживать спортивные секции и местные творческие коллективы, добиваться их дальнейшего развития, — прокомментировал Дмитрий Николаевич.

Елена Бойко передала общественной организации «Особый ребенок» материалы для творчества. Учреждение объединяет свыше 450 семей, воспитывающих детей-инвалидов, и помогает юным тюменцам с особенностями здоровья развивать социальные навыки, осваивать ремесло.

К председателю Тюменской городской Думы Светлане Ивановой обратилась жена участника специальной военной операции с просьбой найти возможность предоставить билеты на детский спектакль. Семья стала зрителями лучших постановок театра «Ангажемент» и Тюменского театра кукол и получила замечательные эмоции.

Темы обращений тюменцев охватывают практически весь спектр социальных вопросов: поддержка малообеспеченных и социально незащищенных граждан, благоустройство дорог и территорий, улучшение жилищных условий и многое другое. С начала работы восьмого созыва Думы депутатский корпус активно сотрудничает с администрацией Тюмени в интересах горожан. Каждый депутат знает ситуацию на своем избирательном округе и решает возникающие вопросы, — подытожила председатель Думы Светлана Владимировна.
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