Более полутысячи обращений от горожан приняли депутаты с начала работы VIII созыва

Для сохранения берега и безопасности людей, спускающихся к воде для кормления уток, на карьере Школьном построили пирс. Идея благоустройства появилась во время совместных встреч депутата Александра Захарова с горожанами и представителями администрации города. Александр Витальевич и жители 24-го избирательного округа выразили огромную благодарность управе Восточного округа и подрядчику за оперативную и своевременно проведенную работу на благо нашего города.