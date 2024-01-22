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Posted Сегодня, 09:35

Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

Терапевт рассказал о болезнях, которые порождают потребность в солёной еде

22 января 2024, 09:35
Профессор медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов рассказал СМИ, что тяга к соли может быть сигналом деструктивных процессов в ЦНС.

В интервью NEWS.ru Ионов рассказал, что определённые проблемы центральной нервной системы могут вести к повышению уровня хлорида натрия в организме. Часто это врождённые проблемы.

Специалист напомнил также, что избыточное количество соли в организме может стать причиной не только желчнокаменной болезни, но и сахарного диабета.

Ионов подчеркнул важность отслеживания уровня pH в организме. В норме он в пределах 7,2-7,4 единицы. Если показатели выше или ниже, следует обратиться к врачам, в том числе к эндокринологу.

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