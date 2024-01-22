Терапевт рассказал о болезнях, которые порождают потребность в солёной еде

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
В интервью NEWS.ru Ионов рассказал, что определённые проблемы центральной нервной системы могут вести к повышению уровня хлорида натрия в организме. Часто это врождённые проблемы.
Специалист напомнил также, что избыточное количество соли в организме может стать причиной не только желчнокаменной болезни, но и сахарного диабета.
Ионов подчеркнул важность отслеживания уровня pH в организме. В норме он в пределах 7,2-7,4 единицы. Если показатели выше или ниже, следует обратиться к врачам, в том числе к эндокринологу.