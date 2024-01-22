Потерял память: тюменские волонтеры просят помочь опознать мужчину

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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Updated Сегодня, 08:39
Мужчину нашли в Ялуторовске. С 20 января он находится в Областной больнице №23, сообщили в ориентировке волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».
Рост мужчины — 170 сантиметров, телосложение нормальное, волосы русые, глаза голубые. В момент, когда его нашли, он был одет в белую куртку с капюшоном, синий свитер, синие джинсы и черную кепку.
Любую информацию, которая может помочь в поиске родных или в установлении личности мужчины, можно сообщить по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52 или 112.
Ранее «Наш город» сообщал, что на мусоросортировочном заводе в Ишимском районе нашли останки женщины. В убийстве подозревают ее соседа, он задержан.