Избирательный штаб Путина перевыполнил норму по сбору подписей

Машков сообщил, что штаб Путина собрал порядка 3 миллионов подписей при необходимом минимальном требовании в 300 000 подписей для кандидатов-самовыдвиженцев. В Центральную избирательную комиссию было доставлено 95 коробок с подписями от штаба Владимира Путина, пишет ТАСС.