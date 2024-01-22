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Избирательный штаб Путина перевыполнил норму по сбору подписей

Избирательный штаб Путина перевыполнил норму по сбору подписей

22 января 2024, 11:56
Фото: 1MI
Сопредседатель избирательного штаба Путина Владимир Машков обнародовал информацию о рекордном количестве подписей за Владимира Путина как кандидата в президенты России.

Машков сообщил, что штаб Путина собрал порядка 3 миллионов подписей при необходимом минимальном требовании в 300 000 подписей для кандидатов-самовыдвиженцев. В Центральную избирательную комиссию было доставлено 95 коробок с подписями от штаба Владимира Путина, пишет ТАСС.

Процесс сбора подписей проводился с 23 декабря 2023 года по 22 января 2024 года во всех регионах России. Владимир Машков подчеркнул, что рекордное количество подписей свидетельствует о высокой поддержке главы государства.

Известно, что Владимир Путин первым из восьми кандидатов на должность главы государства представил необходимое количество подписей.

Подавать документы и подписи в Центральную избирательную комиссию пришли сопредседатели избирательного штаба Владимир Машков и Марьяна Лысенко. Также были и другие представители.

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