Избирательный штаб Путина перевыполнил норму по сбору подписей

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Машков сообщил, что штаб Путина собрал порядка 3 миллионов подписей при необходимом минимальном требовании в 300 000 подписей для кандидатов-самовыдвиженцев. В Центральную избирательную комиссию было доставлено 95 коробок с подписями от штаба Владимира Путина, пишет ТАСС.
Процесс сбора подписей проводился с 23 декабря 2023 года по 22 января 2024 года во всех регионах России. Владимир Машков подчеркнул, что рекордное количество подписей свидетельствует о высокой поддержке главы государства.
Известно, что Владимир Путин первым из восьми кандидатов на должность главы государства представил необходимое количество подписей.
Подавать документы и подписи в Центральную избирательную комиссию пришли сопредседатели избирательного штаба Владимир Машков и Марьяна Лысенко. Также были и другие представители.