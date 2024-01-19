В 2024 году Ямал оснастит Волновахский район в ДНР системой видеонаблюдения

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов посетил подшефный Волновахский район в ДНР. Он побывал на объектах, где работают ямальские строители, пообщался с местными жителями и озвучил планы на 2024 год.
По словам главы региона, динамика работ в районе положительная, с июня 2022 года многое уже сделано. За прошлый год специалисты из округа практически выполнили план на трехлетку.
Совсем скоро будем открывать новый молодежный центр — Дом пионеров. Сохранили внешний классический облик здания, но наполним его самой современной начинкой. Важно, чтобы у молодежи всего района были возможности для развития. Посмотрели МФЦ, который тоже в ближайшее время будет завершен. Создадим удобство для жителей, когда в одном месте можно будет получить все самые необходимые услуги. В ходе этой поездки определяемся с фронтом работ на текущий год, — поделился Дмитрий Артюхов.
За период шефства ямальцы восстановили 200 жилых домов, которые были разрушены в результате попадания снарядов. В большинство зданий уже въехали семьи. Сейчас у специалистов в работе 20 многоквартирников. На финальную стадию вышли строители, которые работают на двух новых современных площадках для детей. Они установили игровые комплексы, турники и безопасное резиновое покрытие. А в поселке городского типа Донском ямальцы восстановили школу, которая может принять одновременно 780 ребят.
Глава ЯНАО осмотрел центральный стадион города, который строители привели в порядок. Теперь он носит имя региона-шефа «Ямал». Идею назвать площадку именно так поддержали жители Волновахи.
Определились с новой задачей по развитию спорта — восстановили хороший стадион, рядом будем строить уже крытый спортивный комплекс. Это будет типовое сооружение, такие мы строим у себя на Ямале. Донбасс славится успехами в единоборствах, боксе. В новом комплексе все эти виды спорта будут предусмотрены для ребят, — рассказал Дмитрий Артюхов.
Итоги рабочей поездки губернатор Ямала обсудил с главой ДНР Денисом Пушилиным. Дмитрий Артюхов заявил о необходимости начать дорожные работы, так как, по его словам, местами ситуация очень острая и ее нужно исправлять. Также он сообщил, что в 2024 году специалисты округа займутся вопросами безопасности. Они начнут развивать систему видеонаблюдения.
Мы у себя на Ямале это успешно реализуем и, чтобы чувство безопасности возвращалось на эти улицы, нужно, чтобы современные технологии тоже приходили на помощь. Работы еще много, это видно вокруг, но Ямал сюда пришел всерьез и надолго. Находясь здесь, очевидно, что людям это нужно. В Волновахе живут родные нам люди и очень важно, чтобы мы как можно быстрее возвращали им привычный мирный уклад жизни, — подытожил Дмитрий Артюхов.
Как напоминает пресс-служба правительства ЯНАО, регион взял шефство над Волновахским районом в июне 2022 года. За это время северяне восстановили большой больничный городок из семи корпусов, станцию переливания крови, 18 школ, 12 детских садов, музыкальную школу, школу искусств, два корпуса ПТУ, здание социальной защиты, а также построил 29 спортплощадок. Работы продолжаются.