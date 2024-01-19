В 2024 году Ямал оснастит Волновахский район в ДНР системой видеонаблюдения

За период шефства ямальцы восстановили 200 жилых домов, которые были разрушены в результате попадания снарядов. В большинство зданий уже въехали семьи. Сейчас у специалистов в работе 20 многоквартирников. На финальную стадию вышли строители, которые работают на двух новых современных площадках для детей. Они установили игровые комплексы, турники и безопасное резиновое покрытие. А в поселке городского типа Донском ямальцы восстановили школу, которая может принять одновременно 780 ребят.