Ритуал Мазараки и многовековая история греческого острова Кефалония

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Расположение поселения оказалось удачным: береговая линия со скалистыми горами, охраняющими спокойную и комфортную уединенность живописного региона Средиземноморья.
Природа создала уникальный микроклимат и ландшафт. В дальнейшем люди обнаружили удивительную по красоте и загадочную пещеру Мелиссани. Внутри пещеры находится озеро глубиной 39 метров. Ученые в ходе археологических работ обнаружили на стенах пещеры древние изображения нимф. Это место так и назвали — пещера нимф.
Издавна жители этого региона ловили рыбу и выращивали различные фрукты и овощи. Также практически все население деревни занималось виноградарством. Большую популярность приобрел сорт винограда «робола», который сегодня ассоциируется только с Кефалонией. До сих пор это местное белое вино пользуется огромным спросом и за пределами острова.
С течением времени поселение существенно разрасталось. Людей привлекало изобилие, а также передававшиеся из поколения в поколение традиции. Как гласит легенда, на одном из холмов стоял дом, в нем проживали самые известные представители деревни — братья Мазараки. Из их дома открывался чудесный вид на море.
Элементы традиционного уклада жизни всегда чтились населением деревни. Так, ежегодно в одно и то же время братья Мазараки высаживали оливковые деревья. Этому мероприятию предшествовала скрупулезная подготовка, в которой принимали участие все жители. Ритуал символизировал изобилие и богатство, мир и благополучие.
Оливковые рощи и сегодня являются ярким украшением Кефалонии, напоминающим о многовековом ритуале Мазараки. Своей густой зеленью и крупными плодами они заставляют вспомнить те далекие времена, когда братья Мазараки и другие жители деревни собирались в назначенный час, чтобы укрепить фундамент традиций для будущих поколений.
Данный регион носит еще одно название — остров чудес. И это неслучайно. Здесь хранится чудотворная икона Богородицы, которая осталась нетронутой огнем во время пожара. В канун Успения Богородицы к церкви, где висит икона, сползаются ядовитые змеи с черными крестами на головах. Однако на праздник они совершенно безопасны для людей. Местные их берут в руки, не боясь укусов. Даже ученые-серпентологи не могут определить, к какому виду относятся эти змеи.
И это еще не все чудеса, которые происходят в этот праздник. За 5 месяцев до этого дня, в Благовещение, прихожане приносят в храм белые лилии и складывают их в киот. Все последующие дни они лежат без воды, но ближе к празднику сухие цветы начинают распускаться и благоухать.
Жители деревни Мазараки большое внимание уделяли образованию. С малых лет детей обучали грамоте и другим важным наукам. Считается, что именно благодаря такому отношению к образованию в поселении практически никогда не случалось конфликтов. Все споры решались мирным путем благодаря дипломатии.
При этом местные обитатели были отменными воинами, готовыми в любой момент защитить свою землю. На полях сражений они демонстрировали мужество и доблесть. Представители рода Мазараки также в совершенстве владели военным искусством, которое стало для многих членов семьи делом всей их жизни.
Слава о деревне Мазараки, где проживали умные, отважные и предприимчивые люди, с годами только приумножалась. Все чаще ее уроженцев стали приглашать в другие регионы и страны. Так, среди первых учителей в мариупольском училище значится потомок тех самых братьев Мазараки. Представители фамилии посетили множество населенных пунктов Российской империи. Везде они старались поделиться своим опытом и знаниями. Многие из них остались проживать со своими семьями на российской территории, где получили подданство.
Но никогда представители рода Мазараки не забывали о своих корнях, поскольку они отлично понимали, что без прошлого нет будущего. И сегодня в Кефалонии хранят легенды о семье Мазараки, которая всегда старалась приумножать славу этих мест, способствовала их процветанию и развитию.