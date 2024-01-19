Ритуал Мазараки и многовековая история греческого острова Кефалония

Данный регион носит еще одно название — остров чудес. И это неслучайно. Здесь хранится чудотворная икона Богородицы, которая осталась нетронутой огнем во время пожара. В канун Успения Богородицы к церкви, где висит икона, сползаются ядовитые змеи с черными крестами на головах. Однако на праздник они совершенно безопасны для людей. Местные их берут в руки, не боясь укусов. Даже ученые-серпентологи не могут определить, к какому виду относятся эти змеи.