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Updated Сегодня, 12:12

Житель Тюменской области сменил фамилию и имя, чтобы не платить алименты

Житель Тюменской области сменил фамилию и имя, чтобы не платить алименты

18 января 2024, 12:09
Фото: Midjourney
Накопив крупную задолженность по алиментам, житель Тюменской области нашел способ, как не платить своим детям. Однако план мужчины не сработал.

Когда общая сумма долга по алиментам превысила 300 тысяч рублей, тюменец решил сменить имя и фамилию. Он надеялся, что по новым паспортным данным приставы его не найдут, пишет 72.RU со ссылкой на пресс-службу областного управления ФССП.

На самом деле, первые запросы в регистрационные органы и банки результатов не дали, найти злостного неплательщика удалось через ЗАГС.

«По полученным сведениям не было никаких данных. Тогда пристав направила дополнительные запросы в ЗАГС. Удалось установить, что должник сменил имя и фамилию. Повторный запрос результатов не дал, поэтому должника объявили в розыск» — пояснили в ведомстве.

Вскоре тюменец был обнаружен, долг перед детьми он уже полностью погасил.

Ранее «Наш город» рассказал о многодетной матери, которую лишили родительских прав из-за пьяных застолий с асоциальными приятелями на пособия и пенсию ребят.

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#Общество#Ирина Швецова#Алименты
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