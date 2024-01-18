Житель Тюменской области сменил фамилию и имя, чтобы не платить алименты

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Когда общая сумма долга по алиментам превысила 300 тысяч рублей, тюменец решил сменить имя и фамилию. Он надеялся, что по новым паспортным данным приставы его не найдут, пишет 72.RU со ссылкой на пресс-службу областного управления ФССП.
На самом деле, первые запросы в регистрационные органы и банки результатов не дали, найти злостного неплательщика удалось через ЗАГС.
«По полученным сведениям не было никаких данных. Тогда пристав направила дополнительные запросы в ЗАГС. Удалось установить, что должник сменил имя и фамилию. Повторный запрос результатов не дал, поэтому должника объявили в розыск» — пояснили в ведомстве.
Вскоре тюменец был обнаружен, долг перед детьми он уже полностью погасил.
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