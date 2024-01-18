Житель Тюменской области сменил фамилию и имя, чтобы не платить алименты

Когда общая сумма долга по алиментам превысила 300 тысяч рублей, тюменец решил сменить имя и фамилию. Он надеялся, что по новым паспортным данным приставы его не найдут, пишет 72.RU со ссылкой на пресс-службу областного управления ФССП.