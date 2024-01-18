Медбрату из Петербурга дали 8 лет колонии за попытку пожога военкомата

Posted Сегодня, 17:31
Published Сегодня, 17:31
Modified Сегодня, 17:35
Updated Сегодня, 17:35
Об этом пишет RTVI со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
По ее информации, Асриян признан виновным по двум статьям — 275 УК РФ (госизмена) и ч. 1 ст. 205 с использованием ч. 3 ст. 30 УК РФ (покушение на совершение теракта). Прокурор просил для обвиняемого 14 лет колонии. Асриян заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
В октябре 2022 года Асрияна арестовали за попытку поджечь здание военкомата во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Молодой человек принес бутылки с зажигательной смесью к зданию военкомата, но не решился осуществить задуманное, так как у военного комиссариата была охрана. На допросе Асриян признался, что планировал поджог.
По версии следствия, задержанный придерживался радикальных взглядов и был недоволен государственной политикой, включая проведение спецоперации на Украине. Это побудило Асрияна совершить преступление «с целью устрашения населения и причинения значительного материального ущерба», указывается в материалах дела.