Медбрату из Петербурга дали 8 лет колонии за попытку пожога военкомата

В октябре 2022 года Асрияна арестовали за попытку поджечь здание военкомата во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Молодой человек принес бутылки с зажигательной смесью к зданию военкомата, но не решился осуществить задуманное, так как у военного комиссариата была охрана. На допросе Асриян признался, что планировал поджог.