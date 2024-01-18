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Updated Сегодня, 17:35

Медбрату из Петербурга дали 8 лет колонии за попытку пожога военкомата

18 января 2024, 17:31
В Санкт-Петербурге медбрата Максима Асрияна приговорили к восьми годам лишения свободы за попытку поджога военкомата. Первый Западный окружной военный суд решил, что первые 2,5 года осужденный проведет в тюрьме, а оставшиеся — в исправительной колонии строгого режима.

Об этом пишет RTVI со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

По ее информации, Асриян признан виновным по двум статьям — 275 УК РФ (госизмена) и ч. 1 ст. 205 с использованием ч. 3 ст. 30 УК РФ (покушение на совершение теракта). Прокурор просил для обвиняемого 14 лет колонии. Асриян заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

В октябре 2022 года Асрияна арестовали за попытку поджечь здание военкомата во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Молодой человек принес бутылки с зажигательной смесью к зданию военкомата, но не решился осуществить задуманное, так как у военного комиссариата была охрана. На допросе Асриян признался, что планировал поджог.

По версии следствия, задержанный придерживался радикальных взглядов и был недоволен государственной политикой, включая проведение спецоперации на Украине. Это побудило Асрияна совершить преступление «с целью устрашения населения и причинения значительного материального ущерба», указывается в материалах дела.

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