Эксперты назвали лидеров среди экосистем России

Исследование показало, что расширению способствовало то, что конкуренты в определенной мере были отвлечены адаптацией к санкциям или сменой стратегий. Помимо базовой вертикали (коммуникации), экосистема МТС заняла сильные позиции в медиа и развлечениях, активно развивает путешествия и финансы, инвестирует в сферу навигации и безопасности, а также развивает собственную видеоплатформу, магазин приложений и игровые сервисы. Недавно компания приобрела сервис по продаже билетов, заняв около трети рынка зрелищных событий.