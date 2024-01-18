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Эксперты назвали лидеров среди экосистем России

Эксперты назвали лидеров среди экосистем России

18 января 2024, 12:58
Фото: 1MI
Аналитическое агентство Spectr изучило экосистемы крупнейших брендов, выявило тренды и тенденции в их развитии. В категории b2c-рынка по разным параметрам развития лидерами стали МТС, «Яндекс», «Сбер», VK и «Тинькофф».

Аналитическое агентство Spektr изучило крупнейшие бренды, выявило тренды и тенденции в их развитии. По итогам исследования «Крупнейшие российские экосистемы 2023-2024», самым активным претендентом на лидерство среди российских экосистем была названа компания МТС, которая активно расширяет список сервисов в своем пакете как за счет создания новых продуктов, так и за счет партнерств.

Эксперты также выяснили, что МТС Premium и «Яндекс Плюс» — самые быстрорастущие подписки. К примеру, в Тюменской области за прошедший год количество клиентов, которые одновременно подключают Premium, выросло сразу на четверть. Активно подключает партнеров и «Тинькофф». При этом «Сбер» и «Яндекс», в основном, расширяли подписку за счет собственных сервисов и услуг.

Отметим, по данным исследования, в ушедшем сезоне МТС добавил в свою подписку самое большое количество новых сервисов. Так, экосистема внедрила библиотеку «Строки», «Защитника» от спама, сервис бронирования отелей. Предложенными услугами активно пользуются и тюменцы, а количество клиентов, которые подключают несколько цифровых сервисов одновременно, растет.

Исследование показало, что расширению способствовало то, что конкуренты в определенной мере были отвлечены адаптацией к санкциям или сменой стратегий. Помимо базовой вертикали (коммуникации), экосистема МТС заняла сильные позиции в медиа и развлечениях, активно развивает путешествия и финансы, инвестирует в сферу навигации и безопасности, а также развивает собственную видеоплатформу, магазин приложений и игровые сервисы. Недавно компания приобрела сервис по продаже билетов, заняв около трети рынка зрелищных событий.

Самой сфокусированной на AI-технологиях стала экосистема «Сбера». Лидерство в медиа заняла социальная сеть VK. «Яндекс» получил звание самого активного на новых рынках. «Тинькофф» же наиболее сфокусирован на супераппе.

В агентстве Spektr прогнозируют, что в дальнейшем экосистемы будут развиваться с помощью искусственного интеллекта (ИИ) и нейросетей: за этим стоит будущее.

#Бизнес#Тюмень#Россия#Безопасность#Финансы#Услуги#МТС#Путешествия#Яндекс#Развлечения#Спам#Сбер#Тинькофф#Анастасия Имамахметова#Искусственный интеллект#Сервисы
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