Эксперты назвали лидеров среди экосистем России

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Аналитическое агентство Spektr изучило крупнейшие бренды, выявило тренды и тенденции в их развитии. По итогам исследования «Крупнейшие российские экосистемы 2023-2024», самым активным претендентом на лидерство среди российских экосистем была названа компания МТС, которая активно расширяет список сервисов в своем пакете как за счет создания новых продуктов, так и за счет партнерств.
Эксперты также выяснили, что МТС Premium и «Яндекс Плюс» — самые быстрорастущие подписки. К примеру, в Тюменской области за прошедший год количество клиентов, которые одновременно подключают Premium, выросло сразу на четверть. Активно подключает партнеров и «Тинькофф». При этом «Сбер» и «Яндекс», в основном, расширяли подписку за счет собственных сервисов и услуг.
Отметим, по данным исследования, в ушедшем сезоне МТС добавил в свою подписку самое большое количество новых сервисов. Так, экосистема внедрила библиотеку «Строки», «Защитника» от спама, сервис бронирования отелей. Предложенными услугами активно пользуются и тюменцы, а количество клиентов, которые подключают несколько цифровых сервисов одновременно, растет.
Исследование показало, что расширению способствовало то, что конкуренты в определенной мере были отвлечены адаптацией к санкциям или сменой стратегий. Помимо базовой вертикали (коммуникации), экосистема МТС заняла сильные позиции в медиа и развлечениях, активно развивает путешествия и финансы, инвестирует в сферу навигации и безопасности, а также развивает собственную видеоплатформу, магазин приложений и игровые сервисы. Недавно компания приобрела сервис по продаже билетов, заняв около трети рынка зрелищных событий.
Самой сфокусированной на AI-технологиях стала экосистема «Сбера». Лидерство в медиа заняла социальная сеть VK. «Яндекс» получил звание самого активного на новых рынках. «Тинькофф» же наиболее сфокусирован на супераппе.
В агентстве Spektr прогнозируют, что в дальнейшем экосистемы будут развиваться с помощью искусственного интеллекта (ИИ) и нейросетей: за этим стоит будущее.