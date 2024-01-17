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Published Сегодня, 08:09

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Updated Сегодня, 08:11

В Тюмени выставили на продажу фото с автографом умершего музыканта

В Тюмени выставили на продажу уникальное фото с автографом умершего музыканта

17 января 2024, 08:09
Фото: 1MI

В Тюмени выставили на продажу фото с автографом умершего музыканта

За оригинальный диск и фото с автографом продавец просит солидную сумму. На вырученные деньги он планирует закрыть ипотеку.

На сайте объявлений «Авито» появилось оригинальное предложение. Тюменец продает уникальное фото с автографом умершего рок-музыканта Михаила Горшенева.

По словам продавца, фото сделано в 2010 году на базе отдыха «Верхний Бор» в Тюмени.

«Добыто лично, после их концертa», — утверждает тюменец.

Помимо фотографии, продавец предлагает лицензионный диск, на котором записан альбом «Жаль, нет ружья», выпущенный в октябре 2002 года. За коллекцию, которую тюменец заполучил не без труда, цена выставлена солидная — миллион рублей.

Фото: Авито

Однако потенциальным покупателям торопиться не стоит. Объявление — всего лишь социальный эксперимент.

«Ну и поясню. Это эксперимент — сможет ли Горшок закрыть мне ипотеку. Цена такая, потому что я просто хвастаюсь и продавать не хочу. Но игнорировать тот факт, что сейчас время хайпа — тоже глупо. Фото реальное и такого больше нет ни у кого. Это не какой-то постер или студийное фото, это жизнь. Всем мира», — указал в описании тюменец.

Для тех, кто все же хочет коллекционировать необычные вещи, на «Авито» есть метеориты с наноалмазами. Их продают за 19 миллионов рублей.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени выставили на продажу «счастливые купюры». Банкноту номиналом 500 рублей можно купить за 5 миллионов.

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