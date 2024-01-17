В Тюмени выставили на продажу уникальное фото с автографом умершего музыканта

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
На сайте объявлений «Авито» появилось оригинальное предложение. Тюменец продает уникальное фото с автографом умершего рок-музыканта Михаила Горшенева.
По словам продавца, фото сделано в 2010 году на базе отдыха «Верхний Бор» в Тюмени.
«Добыто лично, после их концертa», — утверждает тюменец.
Помимо фотографии, продавец предлагает лицензионный диск, на котором записан альбом «Жаль, нет ружья», выпущенный в октябре 2002 года. За коллекцию, которую тюменец заполучил не без труда, цена выставлена солидная — миллион рублей.
Однако потенциальным покупателям торопиться не стоит. Объявление — всего лишь социальный эксперимент.
«Ну и поясню. Это эксперимент — сможет ли Горшок закрыть мне ипотеку. Цена такая, потому что я просто хвастаюсь и продавать не хочу. Но игнорировать тот факт, что сейчас время хайпа — тоже глупо. Фото реальное и такого больше нет ни у кого. Это не какой-то постер или студийное фото, это жизнь. Всем мира», — указал в описании тюменец.
Для тех, кто все же хочет коллекционировать необычные вещи, на «Авито» есть метеориты с наноалмазами. Их продают за 19 миллионов рублей.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени выставили на продажу «счастливые купюры». Банкноту номиналом 500 рублей можно купить за 5 миллионов.