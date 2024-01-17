В Тюмени подростки терроризируют жителей многоэтажного дома

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
В интернете появилось видео, где несовершеннолетние хулиганы входят в подъезд с бутылками, наполненными неизвестной жидкостью. Они осыпают непристойными выражениями одну из жительниц и быстро уходят, пишет «КП-Тюмень».
Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил проверить соблюдение законодательства о предотвращении безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Также следует оценить действия или бездействие правоохранительных органов и исполнение родителями своих обязанностей относительно поведения подростков.