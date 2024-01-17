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Posted Сегодня, 11:22

Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

В Тюмени подростки терроризируют жителей многоэтажного дома

17 января 2024, 11:22
В Тюмени группа молодых людей причиняет беспокойство жителям дома на улице Ямской, 94.

В интернете появилось видео, где несовершеннолетние хулиганы входят в подъезд с бутылками, наполненными неизвестной жидкостью. Они осыпают непристойными выражениями одну из жительниц и быстро уходят, пишет «КП-Тюмень».

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил проверить соблюдение законодательства о предотвращении безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Также следует оценить действия или бездействие правоохранительных органов и исполнение родителями своих обязанностей относительно поведения подростков.

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