Тюменским школьникам больше нельзя пользоваться мобильниками на уроках

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
О том, как к нововведению отнеслись тюменцы, узнал «Регион-Тюмень». Так, эксперты уверены, что ограничения на телефоны, ребятам пойдут только на пользу. Это полезно и для здоровья, и успеваемости, а также дисциплины класса на уроках.
«Новые поправки означают не изъятие гаджетов у ребенка, а запрет на их использование во время занятий», — пояснили изданию юристы.
Большинство родителей нововведение поддерживают, утверждает издание, приводя в пример местную семью Воронцовых, в которой есть правило — телефон можно использовать не более 40 минут в день.
«Эксперты рекомендуют применять специальную технику 20 на 20. 20 минут мы проводим за телефоном, 20 секунд смотрим вдаль. Также нужно чаще моргать и не забывать про расстояние: не менее 40 см от экрана. При этом важно помнить: чем меньше используем гаджет, тем лучше для нашего здоровья», — отмечают специалисты.
Также офтальмологи предупреждают, что бесконтрольное «залипание» в гаджетах, может навредить здоровью глаз ребенка. Получить неприятные последствия от телефона рискуют больше несовершеннолетние, чем взрослые.