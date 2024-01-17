Тюменским школьникам больше нельзя пользоваться мобильниками на уроках

О том, как к нововведению отнеслись тюменцы, узнал «Регион-Тюмень». Так, эксперты уверены, что ограничения на телефоны, ребятам пойдут только на пользу. Это полезно и для здоровья, и успеваемости, а также дисциплины класса на уроках.