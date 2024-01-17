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Published Сегодня, 12:47

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Тюменским школьникам больше нельзя пользоваться мобильниками на уроках

Тюменским школьникам больше нельзя пользоваться мобильниками на уроках

17 января 2024, 12:47
Фото: 1MI
В декабре 2023 года российские власти приняли поправки в закон об образовании, ограничивающие использование мобильных телефонов в школах. Ученикам брать гаджеты на занятия больше нельзя.

О том, как к нововведению отнеслись тюменцы, узнал «Регион-Тюмень». Так, эксперты уверены, что ограничения на телефоны, ребятам пойдут только на пользу. Это полезно и для здоровья, и успеваемости, а также дисциплины класса на уроках.

«Новые поправки означают не изъятие гаджетов у ребенка, а запрет на их использование во время занятий», — пояснили изданию юристы.

Большинство родителей нововведение поддерживают, утверждает издание, приводя в пример местную семью Воронцовых, в которой есть правило — телефон можно использовать не более 40 минут в день.

«Эксперты рекомендуют применять специальную технику 20 на 20. 20 минут мы проводим за телефоном, 20 секунд смотрим вдаль. Также нужно чаще моргать и не забывать про расстояние: не менее 40 см от экрана. При этом важно помнить: чем меньше используем гаджет, тем лучше для нашего здоровья», — отмечают специалисты.

Также офтальмологи предупреждают, что бесконтрольное «залипание» в гаджетах, может навредить здоровью глаз ребенка. Получить неприятные последствия от телефона рискуют больше несовершеннолетние, чем взрослые.

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