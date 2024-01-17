Стройплощадку логистического центра Ozon вблизи Успенки подключили к электричеству

Распределительный центр общей площадью 120 тысяч квадратных метров скоро начнут возводить недалеко от села Успенка Тюменской области. Строительство должно завершиться в 2025 году. Реализация крупного инвестиционного проекта позволит создать несколько десятков новых рабочих мест.