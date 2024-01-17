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Published Сегодня, 11:04

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Updated Сегодня, 11:06

Стройплощадку логистического центра Ozon вблизи Успенки подключили к электричеству

Стройплощадку логистического центра Ozon вблизи Успенки подключили к электричеству

17 января 2024, 11:04
Фото: «Россети Тюмень»
«Россети Тюмень» обеспечили выдачу необходимой мощности для строительства нового логистического комплекса одного из крупнейших российских маркетплейсов Ozon.

Распределительный центр общей площадью 120 тысяч квадратных метров скоро начнут возводить недалеко от села Успенка Тюменской области. Строительство должно завершиться в 2025 году. Реализация крупного инвестиционного проекта позволит создать несколько десятков новых рабочих мест.

Электроснабжение строительной площадки организовано от питающего центра 110 кВ «Перевалово» через комплектную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ. Мощность технологического присоединения составила 250 кВт. После завершения строительства компания «Россети Тюмень» возьмет на себя обязательства по обеспечению электроэнергией работающего логистического комплекса.

Технологическое присоединение к электрическим сетям — один из основных видов деятельности системообразующей энергокомпании. «Россети Тюмень» регулярно подключают новые социально значимые и инфраструктурные объекты, содействуя экономическому развитию и улучшению качества жизни населения в Тюменской области.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Электроснабжение#Инфраструктура#Россети Тюмень#Экономическое развитие#Ozon
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