Стройплощадку логистического центра Ozon вблизи Успенки подключили к электричеству

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Распределительный центр общей площадью 120 тысяч квадратных метров скоро начнут возводить недалеко от села Успенка Тюменской области. Строительство должно завершиться в 2025 году. Реализация крупного инвестиционного проекта позволит создать несколько десятков новых рабочих мест.
Электроснабжение строительной площадки организовано от питающего центра 110 кВ «Перевалово» через комплектную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ. Мощность технологического присоединения составила 250 кВт. После завершения строительства компания «Россети Тюмень» возьмет на себя обязательства по обеспечению электроэнергией работающего логистического комплекса.
Технологическое присоединение к электрическим сетям — один из основных видов деятельности системообразующей энергокомпании. «Россети Тюмень» регулярно подключают новые социально значимые и инфраструктурные объекты, содействуя экономическому развитию и улучшению качества жизни населения в Тюменской области.