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На одном из заводов «Сибура» загорелась установка по производству этилена и пропилена

На одном из заводов «Сибура» загорелась установка по производству этилена и пропилена

17 января 2024, 18:13
Фото: 1MI
Установка по производству этилена и пропилена вспыхнула на заводе «Сибур-Химпром» в Перми. Возгорание произошло во время плановых технических работ.

О происшествии сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании, где отметили, что возгорание началось во время выполнения планового техобслуживания оборудования. При проведении работ произошел выход углеводородов с последующим возгоранием.

«На территории АО „Сибур-Химпром“ ведется ликвидация очага возгорания на установке производства этилена и пропилена. К работе привлечены службы оперативного реагирования. Угрозы жизни и здоровью людей нет», — передает информагентство.

По данным краевого управления МЧС, сообщение о возгорании на заводе поступило в пожарную службу 17 января в 17:30. С места ЧП самостоятельно эвакуировались 24 сотрудника. Пострадавших нет.

Горение на открытой установке удалось ликвидировать через два часа. В тушении пожара были задействованы 74 человека и 23 единицы спецтехники.

В настоящее время сотрудники предприятия совместно со спасателями контролируют остаточное выгорание углеводородного сырья.

На заводе также заверили, что исследование в собственной лаборатории проб воздуха, взятых на границе предприятия с городом, показали, что превышений ПДК загрязняющих веществ в воздухе нет.

«Сибур-Химпром» — крупнейший отечественный производитель экологичного пластификатора ДОФТ, вспенивающегося полистирола и других продуктов нефтехимии.

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