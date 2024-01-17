На одном из заводов «Сибура» загорелась установка по производству этилена и пропилена

Posted Сегодня, 18:13
Published Сегодня, 18:13
Modified Сегодня, 18:19
Updated Сегодня, 18:19
О происшествии сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании, где отметили, что возгорание началось во время выполнения планового техобслуживания оборудования. При проведении работ произошел выход углеводородов с последующим возгоранием.
«На территории АО „Сибур-Химпром“ ведется ликвидация очага возгорания на установке производства этилена и пропилена. К работе привлечены службы оперативного реагирования. Угрозы жизни и здоровью людей нет», — передает информагентство.
По данным краевого управления МЧС, сообщение о возгорании на заводе поступило в пожарную службу 17 января в 17:30. С места ЧП самостоятельно эвакуировались 24 сотрудника. Пострадавших нет.
Горение на открытой установке удалось ликвидировать через два часа. В тушении пожара были задействованы 74 человека и 23 единицы спецтехники.
В настоящее время сотрудники предприятия совместно со спасателями контролируют остаточное выгорание углеводородного сырья.
На заводе также заверили, что исследование в собственной лаборатории проб воздуха, взятых на границе предприятия с городом, показали, что превышений ПДК загрязняющих веществ в воздухе нет.
«Сибур-Химпром» — крупнейший отечественный производитель экологичного пластификатора ДОФТ, вспенивающегося полистирола и других продуктов нефтехимии.