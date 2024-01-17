Итоги дня в Тюмени: засосало рабочего, вернут остановки, карантин, нет лекарства

Posted Сегодня, 17:35
Published Сегодня, 17:35
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
Препарат от повторного инфаркта «Эффиент» (прасугрел) американской фармкомпании Eli Lilly пропал из всех аптек города. Сердечникам предлагают вместо него купить альтернативные средства, но ни одно из них не сравнится с «Эффиентом» по эффективности.
Такая же ситуация сейчас наблюдается и в других регионах страны. По данным Минздрава, поставки лекарственного средства в Россию прекратились осенью прошлого года из-за санкций.
По информации Роспотребнадзора по Тюменской области, за первую январскую неделю в регионе было зафиксировано сокращения случаев заболевания гриппом и ОРВИ на 15,3% по сравнению с последней неделей 2023 года. Также уменьшилось число заболевших COVID-19 — на 68,8%.
Тем не менее, в регионе в связи с ростом заболеваемости учеников школ массово переводят на дистанционное обучение.
Накануне вечером во время проведения ремонтных работ на очистных сооружениях, расположенных в городе Тюмени по улице Раневской, работник подрядной организации упал в приемную камеру очистных сооружений. Его затянуло в трубу.
Поиски погибшего мужчины продолжаются до сих пор. Есть предположение, что тело рабочего могло застрять в системе городских очистных сооружений канализации или его вынесло течением в Туру.
По факту происшествия ведутся следственная и прокурорские проверки.
На многочисленные обращения тюменцев, касающихся графика и схемы движения автобусных маршрутов № 80 и № 66, обратили внимание в администрации города. На проблемные рейсы выйдут дополнительные автобусы уже в конце этой недели.
Прежние остановки вернутся на маршруты №11, 23 и 15.
В расписании движения автобусов указанные рейсы будут выделены желтым цветом, в приложении «Тюменский транспорт» — специальным знаком.
Мама фигуранта «Тюменского дела» Дениза Айдына, который сейчас находится в СИЗО, написала обращения депутатам Госдумы, а также обратилась в 40 федеральных инстанций.
Ее сын попал под следствие в 2022 году. Недавно ему и другим фигурантам предъявили заключение в окончательной редакции и скоро по делу начнутся заседания. Однако мама Дениза надеется, что в дело все же вмешаются представители федеральных ведомств и Госдумы.
«Полномочия депутатов в рамках следствия ограничены, тем не менее они могут направить депутатские запросы, обсудить сложившуюся ситуацию в одном из комитетов, направить мотивированные обращения в адрес главы МВД Колокольцева, председателя Следственного комитета Бастрыкина, Генерального прокурора Краснова, принять иные меры», — рассказал «Нашему городу» адвокат фигуранта Максим Калинов.
Также тюменка направила мотивированное обращение в 40 федеральных инстанций, включая главу МВД, председателя СКР и Генпрокурора. Она требует возбудить уголовное дело в отношении полицейских, которые по заявлению Дениза, его пытали, чтобы выбить признательные показания.