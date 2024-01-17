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Posted Сегодня, 17:35

Published Сегодня, 17:35

Modified Сегодня, 17:38

Updated Сегодня, 17:38

Итоги дня в Тюмени: засосало рабочего, вернут остановки, карантин, нет лекарства

Итоги дня в Тюмени: засосало рабочего, вернут остановки, карантин, нет лекарства

17 января 2024, 17:35
Фото: 1MI
Дайджест событий за 17 января в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

Из тюменских аптек исчезло лекарство от инфаркта

Препарат от повторного инфаркта «Эффиент» (прасугрел) американской фармкомпании Eli Lilly пропал из всех аптек города. Сердечникам предлагают вместо него купить альтернативные средства, но ни одно из них не сравнится с «Эффиентом» по эффективности.

Такая же ситуация сейчас наблюдается и в других регионах страны. По данным Минздрава, поставки лекарственного средства в Россию прекратились осенью прошлого года из-за санкций.

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В Тюменской области на карантин закрыты 59 классов

По информации Роспотребнадзора по Тюменской области, за первую январскую неделю в регионе было зафиксировано сокращения случаев заболевания гриппом и ОРВИ на 15,3% по сравнению с последней неделей 2023 года. Также уменьшилось число заболевших COVID-19 — на 68,8%.

Тем не менее, в регионе в связи с ростом заболеваемости учеников школ массово переводят на дистанционное обучение.

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В Тюмени ведутся поиски тела рабочего, которого засосало в очистные сооружения

Накануне вечером во время проведения ремонтных работ на очистных сооружениях, расположенных в городе Тюмени по улице Раневской, работник подрядной организации упал в приемную камеру очистных сооружений. Его затянуло в трубу.

Поиски погибшего мужчины продолжаются до сих пор. Есть предположение, что тело рабочего могло застрять в системе городских очистных сооружений канализации или его вынесло течением в Туру.

По факту происшествия ведутся следственная и прокурорские проверки.

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Тюменские власти вернут прежние схемы движения общественного транспорта

На многочисленные обращения тюменцев, касающихся графика и схемы движения автобусных маршрутов № 80 и № 66, обратили внимание в администрации города. На проблемные рейсы выйдут дополнительные автобусы уже в конце этой недели.

Прежние остановки вернутся на маршруты №11, 23 и 15.

В расписании движения автобусов указанные рейсы будут выделены желтым цветом, в приложении «Тюменский транспорт» — специальным знаком.

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Мать тюменского арестанта обратилась к 450 депутатам Госдумы

Мама фигуранта «Тюменского дела» Дениза Айдына, который сейчас находится в СИЗО, написала обращения депутатам Госдумы, а также обратилась в 40 федеральных инстанций.

Ее сын попал под следствие в 2022 году. Недавно ему и другим фигурантам предъявили заключение в окончательной редакции и скоро по делу начнутся заседания. Однако мама Дениза надеется, что в дело все же вмешаются представители федеральных ведомств и Госдумы.

«Полномочия депутатов в рамках следствия ограничены, тем не менее они могут направить депутатские запросы, обсудить сложившуюся ситуацию в одном из комитетов, направить мотивированные обращения в адрес главы МВД Колокольцева, председателя Следственного комитета Бастрыкина, Генерального прокурора Краснова, принять иные меры», — рассказал «Нашему городу» адвокат фигуранта Максим Калинов.

Также тюменка направила мотивированное обращение в 40 федеральных инстанций, включая главу МВД, председателя СКР и Генпрокурора. Она требует возбудить уголовное дело в отношении полицейских, которые по заявлению Дениза, его пытали, чтобы выбить признательные показания.

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