Итоги дня в Тюмени: засосало рабочего, вернут остановки, карантин, нет лекарства

Ее сын попал под следствие в 2022 году. Недавно ему и другим фигурантам предъявили заключение в окончательной редакции и скоро по делу начнутся заседания. Однако мама Дениза надеется, что в дело все же вмешаются представители федеральных ведомств и Госдумы.