nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:26

Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

В Тюмени на 74 году жизни умер заслуженный учитель России Николай Квитков

В Тюмени на 74 году жизни умер заслуженный учитель России Николай Квитков

16 января 2024, 09:26
Фото: 1MI
Ушел из жизни выдающийся тюменец — заслуженный учитель России, мастер спорта РФ по спортивному ориентированию, кандидат в мастера спорта СССР по шашкам Николай Квитов. Об этом сегодня, 16 января, рассказали в городском департаменте спорта.

Около 32 лет Николай Квитков проработал учителем физкультуры — с 1974 по 1984 годы в школе №11 и с 1984 по 2006 годы в школе №43.

Николай КвитовНиколай Квитов
Николай Квитов
Фото: департамент по спорту и молод. политики Тюмени/ВКонтакте

 

«Николай Николаевич — один из тех немногих, про кого говорят: учитель по призванию. Большую часть своей жизни он посвятил работе учителем физкультуры и привил любовь к спорту тысячам мальчишек и девчонок. Его по праву можно назвать основоположником дворового футбола в Тюмени», — отметили в депспорта.

Также тюменец приложил немало своих усилий по развитию спорта в городе. Он сам организовывал соревнования среди дворовых команд по футболу, волейболу, пионерболу, шашкам, бадминтону и даже дартсу.

Благодаря, его инициативе в Зареке появились более двух десятков спортивных площадок.

Читайте также:
На 47 году жизни скончался депутат Тобольской гордумы Владимир ЕгоровСкончался Константин Гурьев — писатель, экс-декан истфака ТюмГУРейс Ханты-Мансийск — Челябинск вынужденно сел в Тюмени
#Общество#Ирина Швецова#Некролог
Подпишитесь
«Город убивает природу»: как застройка берегов Туры связана с ее обмелением?
Сегодня, 07:26
«Детей больше — учителей меньше»: с чем связан дефицит педагогов в тюменских школах
Сегодня, 08:55
Торжество в кредит: эксперты рассказали, сколько будут стоить свадьбы в Тюмени
Сегодня, 07:45
Со вкусом Франции: в Тюмени открывается новая рюмочная
Сегодня, 04:05
В Тюмени ищут женщин, готовых стать суррогатными матерями за границей
Сегодня, 09:25
Уходил и обещал вернуться: на СВО погиб кандидат в депутаты и коммунист из Тобольска
Сегодня, 10:26