В Тюмени на 74 году жизни умер заслуженный учитель России Николай Квитков

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Около 32 лет Николай Квитков проработал учителем физкультуры — с 1974 по 1984 годы в школе №11 и с 1984 по 2006 годы в школе №43.
«Николай Николаевич — один из тех немногих, про кого говорят: учитель по призванию. Большую часть своей жизни он посвятил работе учителем физкультуры и привил любовь к спорту тысячам мальчишек и девчонок. Его по праву можно назвать основоположником дворового футбола в Тюмени», — отметили в депспорта.
Также тюменец приложил немало своих усилий по развитию спорта в городе. Он сам организовывал соревнования среди дворовых команд по футболу, волейболу, пионерболу, шашкам, бадминтону и даже дартсу.
Благодаря, его инициативе в Зареке появились более двух десятков спортивных площадок.