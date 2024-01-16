РЭО: За утилизацию искусственных елок будут ответственны их производители

По информации 56orb.ru, пластиковые новогодние деревья были включены в перечень товаров, подпадающих под расширенную ответственность производителей, Правительством Российской Федерации. Об этом рассказал глава ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев. Он отметил, что искусственные елки классифицируются как «Изделия пластмассовые прочие». В 2024 году норматив их утилизации установлен в размере 0%. Впоследствии каждый год норматив будет увеличиваться на 10% и к 2034 году будет достигать 100%. Ставка экосбора на искусственные ели на данный момент составляет 3844 рубля за 1 тонну.