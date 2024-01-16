РЭО: За утилизацию искусственных елок будут ответственны их производители

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Данная мера даст возможность уменьшить захоронение отходов на полигонах.
По информации 56orb.ru, пластиковые новогодние деревья были включены в перечень товаров, подпадающих под расширенную ответственность производителей, Правительством Российской Федерации. Об этом рассказал глава ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев. Он отметил, что искусственные елки классифицируются как «Изделия пластмассовые прочие». В 2024 году норматив их утилизации установлен в размере 0%. Впоследствии каждый год норматив будет увеличиваться на 10% и к 2034 году будет достигать 100%. Ставка экосбора на искусственные ели на данный момент составляет 3844 рубля за 1 тонну.
В 2024 году реформа РОП не окажет влияния на цены на искусственные новогодние елки, а к 2025 году при текущих параметрах цены увеличатся не более чем на 0,06 процента. Такое изменение стоимости для потребителей будет практически незаметным.
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что включение пластиковых елей в перечень товаров РОП станет стимулом для компаний — производителей данных продуктов создавать систему сбора полимерных новогодних деревьев, а также централизованного направления их на переработку. Внесение пластиковых новогодних деревьев в перечень товаров, подпадающих под РОП, будет стимулировать поиск альтернативных материалов для производства елей: если дерево будет изготовлено из материала, который легко поддается переработке, экологический сбор будет ниже.
Масса одной пластиковой ели приблизительно составляет 5 килограммов, следовательно, в 1 тонне около 200 деревьев. Для утилизации 1 тонны искусственных елок требуется заплатить 3844 рубля, приблизительно 20 рублей за 1 ель.
Глава РЭО добавил, что искусственные новогодние деревья в основном изготавливаются из материалов, которые при нагреве выделяют токсичные вещества. При этом в 9 из 10 случаев они отправляются на полигон для захоронения твердых коммунальных отходов. Включение искусственных елей в перечень товаров, подпадающих под РОП, будет стимулировать производителей изготавливать такие изделия из более экологического сырья, например использовать более нейтральные типы пластика и другие экологически безопасные материалы.
Помимо искусственных елей Российский экологический оператор призывает также отправлять на переработку живые новогодние елки. Для удобства граждан компания собрала на единой карте в приложении «Уберу» пункты сбора живых елок.