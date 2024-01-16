КМСП запустила сервис с поддержкой для продавцов маркетплейсов

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отмечает значительный рост числа новых регистраций бизнеса в сфере онлайн-торговли. В 2023 году было зарегистрировано 152 000 заявок. Предприниматели кроме мер поддержки, указанных выше, могут рассчитывать на скидки и бонусы на продвижение товаров и услуг, а также на размещение их на более выгодных позициях.