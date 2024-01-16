КМСП запустила сервис с поддержкой для продавцов маркетплейсов

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Для пользователей сервиса предусмотрены специальные условия, касающиеся продвижения и оформления товарных карточек. Кроме того, сервис предоставляет перечень региональных мер поддержки, пишет ria.ru.
В Татарстане, например, предприниматели могут получить бесплатную помощь по размещению на одной из выбранных площадок. Предпринимателям из Москвы помогают запустить бизнес-страницы в соцсетях. В Ивановской области оказывают содействие продвижению товаров и услуг при условии софинансирования.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отмечает значительный рост числа новых регистраций бизнеса в сфере онлайн-торговли. В 2023 году было зарегистрировано 152 000 заявок. Предприниматели кроме мер поддержки, указанных выше, могут рассчитывать на скидки и бонусы на продвижение товаров и услуг, а также на размещение их на более выгодных позициях.
Также пользователям доступны профессиональные инструкции, написанные экспертами в сфере онлайн-торговли. Это инструкции по логистике, аналитике и другим важным составляющим бизнеса на маркетплейсах.
Пользователям сервиса также доступны полезные инструменты для работы с такими платформами, как Ozon, «Авито», «ВКонтакте», «Ярмарка Мастеров», «Мегамаркет», «Профи.ру». Эти платформы успешно прошли отбор и готовы помочь предпринимателям в их онлайн-деятельности.