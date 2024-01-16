Итоги дня в Тюмени: антирекорд Туры, осудили экс-депутата, дефицит водителей, учитель

За свою жизнь Николай Николаевич удостоился нескольких званий, в их числе — мастер спорта РФ по спортивному ориентированию, кандидат в мастера спорта СССР по шашкам. В городе он пользовался большим уважением, благодаря ему в Тюмени строились спортивные площадки и по его инициативе проводились дворовые чемпионаты по командным играм.