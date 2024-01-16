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Posted Сегодня, 16:29

Published Сегодня, 16:29

Modified Сегодня, 16:31

Updated Сегодня, 16:31

Итоги дня в Тюмени: антирекорд Туры, осудили экс-депутата, дефицит водителей, учитель

Итоги дня в Тюмени: антирекорд Туры, осудили экс-депутата, дефицит водителей, учитель

16 января 2024, 16:29
Фото: nashgorod.ru
Дайджест событий за 16 января в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

Экс-учительница и фотомодель из Ишима готовится к новому ТВ-шоу

Анастасия Шумилова — учительница из Ишима, которую уволили из школы из-за откровенных фотосессий, примет участие в новой программе на канале ТНТ.

«Проект называется „Это нормально“. Съемки в Москве будут проходить в феврале, а в январе съемочная группа приедет в Ишим снять про меня ролик. На этом шоу я продолжу отстаивать свою позицию, что учитель и модель это нормально», — пояснила изданию Анастасия.

Тюменку приглашают на федеральный канал уже во второй раз. Осенью прошлого года она стала героиней одной из передач «Мужского/Женского» на Первом.

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Экс-депутат гордумы Тобольска получил второй условный срок

Тобольский городской суд приговорил бывшего депутата местной думы Сергея Вакарина к году условно за сокрытие от налогов 290 млн рублей. Это уже вторая судимость у политика — первую он получил за наезд на сотрудника ДПС.

В суде было доказано, что будучи директором компании «Антикор-М», Вакарин с 2017 года по май 2020-го предоставлял в налоговую отчеты с фиктивными данными о контрактах с контрагентами. Таким образом предприниматель скрыл от государства почти 300 млн рублей.

На решение суда повлияло то, что экс-политик полностью признал свою вину и раскаялся.

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Уровень воды в Туре упал до критической отметки

Тура продолжает бить рекорды прошлых лет и терять уровень воды даже подо льдом. Сейчас уровень воды в Туре составляет -48 сантиметров, это новый антирекорд. На текущую дату в 2012 году вода в реке доходила до отметку -22 сантиметра.

Эксперты отмечают, что показатель десятилетней давности был следствием жуткой засухи, обрушившейся на Россию. Однако нынешний превосходящий результат связан с другими причинами, считают эксперты.

«Такой засухи, как тогда, у нас не было. Однако уровень водности активно снижается последние 2-3 года. Я убежден, что причина обмеления кроется в другом, несмотря на то, что нас продолжают убеждать в том, что дело именно в засухе. Тут дело в бездействии и безрассудстве, уж слишком потребительским стало отношение людей к водному ресурсу», — считает гидролог Андрей Расаев.
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Ушел из жизни выдающийся тюменец — заслуженный учитель России

В Тюмени на 74 году ушел из жизни заслуженный учитель России Николай Квитов. Более 30 лет он проработал учителем физкультуры — сначала в школе №11, затем в школе №43.

За свою жизнь Николай Николаевич удостоился нескольких званий, в их числе — мастер спорта РФ по спортивному ориентированию, кандидат в мастера спорта СССР по шашкам. В городе он пользовался большим уважением, благодаря ему в Тюмени строились спортивные площадки и по его инициативе проводились дворовые чемпионаты по командным играм.

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Сбои в движении автобусов в Тюмени вызваны дефицитом водителей и морозами

Нарушения в графиках движения общественного транспорта, с которым столкнулись жители Тюмени в январе этого года, вызван несколькими причинами. Одна из них — нехватка водителей. Также на ситуацию повлияли аномальные морозы.

«В первую очередь, мы испытываем кадровый голод рабочих профессий: водителей, кондукторов, — и мы не единственная компания в городе, в стране, которой в настоящее время недостает рабочих рук», — рассказал гендиректор АО «ТПАТП №1» Роман Шулепов.

Также он отметил, что на работе компаний-перевозчиков сказывается сезонность и погода. По его словам, осенью и зимой, водители чаще уходят на больничный. Техника тоже может подвести, особенно, если на улице сильный мороз.

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