ФОМС: В программе госгарантий объем ЭКО увеличен почти на треть

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Updated Сегодня, 08:19
В соответствии с содержанием программы рост расходов ожидается во всех сферах медицинских услуг, которые граждане могут получить бесплатно. В частности, это относится к профилактическим осмотрам, медицинской реабилитации, лечению в стационарах, пишет РИА «Новости».
Так, авторы программы упорядочили проведение мероприятий по диспансеризации, увеличили сроки углубленной диспансеризации для пациентов с COVID-19 в анамнезе. Особое внимание будут уделять состоянию здоровья граждан репродуктивного возраста и семей с детьми. Под особый контроль взяли вопросы предоставления внеочередной медицинской помощи ветеранам боевых действий. Также впервые за счет ОМС начнут предоставлять консультации медицинского психолога, нужные для комплексной оценки здоровья.
В текущем году зарегистрирован максимальный рост субвенции за последние пять лет: он достиг суммы в 373,2 миллиарда рублей (113,6%). Если сравнивать со статистикой 2023 года, подушевой норматив финансирования территориальных программ ОМС стал больше на 13,3%.
Скорректировали структуру затрат по видам и условиям предоставления медицинской помощи. Сфера первичной медпомощи продемонстрировала самый значимый прирост в размере 175,4 миллиарда рублей (около 17%). Более чем на 5% по сравнению с показателями прошлого года выросли объемы медпомощи в категории медицинской реабилитации в амбулаторных условиях.
Помимо этого, предполагается наращивание на 13,6% затрат на оказание федеральными медицинскими организациями медицинских услуг в рамках базовой программы ОМС.
Программа госгарантий предполагает проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризаций для более чем 100 миллионов обладателей полисов ОМС, что почти на 15 миллионов превышает цифры 2023 года.
«Превентивная медицина позволяет не только сохранять здоровье, но и повышать качество жизни. Поэтому для нас по-прежнему одним из приоритетных направлений остается увеличение объемов профилактической медицинской помощи», — напомнил председатель ФОМС Илья Баланин. Он также отметил: регулярные диспансеризации — залог ранней диагностики и наиболее эффективного лечения заболеваний. Кроме того, профилактические осмотры дают наиболее точную картину общего состояния здоровья пациента, выявляют факторы риска и защищают от возникновения новых заболеваний.
Также в рамках специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, оказываемой федеральными медицинскими организациями, в программе государственных гарантий нарастили финансирование и нормативы объема по направлению «Онкология», увеличили объемы по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). Так, на 2024 год наметили 10 751 эпизод ЭКО, и это на 27,1% превосходит статистику прошлого года.