ФОМС: В программе госгарантий объем ЭКО увеличен почти на треть

«Превентивная медицина позволяет не только сохранять здоровье, но и повышать качество жизни. Поэтому для нас по-прежнему одним из приоритетных направлений остается увеличение объемов профилактической медицинской помощи», — напомнил председатель ФОМС Илья Баланин. Он также отметил: регулярные диспансеризации — залог ранней диагностики и наиболее эффективного лечения заболеваний. Кроме того, профилактические осмотры дают наиболее точную картину общего состояния здоровья пациента, выявляют факторы риска и защищают от возникновения новых заболеваний.