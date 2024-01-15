За год в Тюменском районе проложено около 100 километров сетей

За 2023 год в Тюменском районе построено и реконструировано 60 километров сетей водоснабжения и 37,5 километров сетей водоотведения. Коммуникации из современных полимерных материалов прокладываются по всем направлениям: Московскому, Червишевскому и Тобольскому трактам, к Богандинскому и Мальково.

Вблизи села Успенка введена канализационная насосная станция с точкой слива. Стоимость услуг ассенизаторов для жителей Успенского МО снизилась на 30 процентов. «Хороших результатов добились и аварийно-восстановительные бригады. Им удалось сократить время на устранение аварий на сетях до 12 часов. Когда только приступили к работе на территории района, укладывались в 24 часа. Чтобы добиться таких высоких результатов, оптимизировали работу. Оснастили цех специализированной техникой», — рассказал начальник цеха эксплуатации объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района «Росводоканал Тюмень» Андрей Мартюченко. В минувшем году специалисты тюменского водоканала заменили насосное оборудование на всех 25-ти канализационных насосных станциях района. Завершается работа по диспетчеризации станций. Большинство КНС уже объединены в единую сеть, их работу удаленно контролируют специалисты центральной диспетчерской службы «Росводоканал Тюмень». Все работы ведутся по двум концессионным соглашениям, заключённым тюменским водоканалом с администрацией района при участии регионального правительства. В 2024 году будет продолжено строительство водопроводов к поселкам Богандинский и Винзили. Сети водоотведения соединят с городской канализацией поселки Боровский, Каскару и Новотуринский, Богандинский, Винзили и село Кулаково. Предстоит начать строительство четырех КНС и водонасосной станции. В объекты водоснабжения и водоотведения Тюменского района планируется инвестировать 1,6 млрд рублей. Читайте также: В Тюмени стартовал набор в Общественную молодежную палату В Тюмени нашли инвестора для строительства нового храма В Тюмени за год средний заработок вырос на 17%