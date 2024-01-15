nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:05

Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:07

Updated Сегодня, 07:07

За год в Тюменском районе проложено около 100 километров сетей

За год в Тюменском районе проложено около 100 километров сетей

15 января 2024, 07:05
Фото: Росводоканал Тюмень
За 2023 год в Тюменском районе построено и реконструировано 60 километров сетей водоснабжения и 37,5 километров сетей водоотведения. Коммуникации из современных полимерных материалов прокладываются по всем направлениям: Московскому, Червишевскому и Тобольскому трактам, к Богандинскому и Мальково.

Вблизи села Успенка введена канализационная насосная станция с точкой слива. Стоимость услуг ассенизаторов для жителей Успенского МО снизилась на 30 процентов.

«Хороших результатов добились и аварийно-восстановительные бригады. Им удалось сократить время на устранение аварий на сетях до 12 часов. Когда только приступили к работе на территории района, укладывались в 24 часа. Чтобы добиться таких высоких результатов, оптимизировали работу. Оснастили цех специализированной техникой», — рассказал начальник цеха эксплуатации объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района «Росводоканал Тюмень» Андрей Мартюченко.

В минувшем году специалисты тюменского водоканала заменили насосное оборудование на всех 25-ти канализационных насосных станциях района. Завершается работа по диспетчеризации станций. Большинство КНС уже объединены в единую сеть, их работу удаленно контролируют специалисты центральной диспетчерской службы «Росводоканал Тюмень».

Все работы ведутся по двум концессионным соглашениям, заключённым тюменским водоканалом с администрацией района при участии регионального правительства. В 2024 году будет продолжено строительство водопроводов к поселкам Богандинский и Винзили.

Сети водоотведения соединят с городской канализацией поселки Боровский, Каскару и Новотуринский, Богандинский, Винзили и село Кулаково. Предстоит начать строительство четырех КНС и водонасосной станции. В объекты водоснабжения и водоотведения Тюменского района планируется инвестировать 1,6 млрд рублей.

Читайте также:
В Тюмени стартовал набор в Общественную молодежную палатуВ Тюмени нашли инвестора для строительства нового храмаВ Тюмени за год средний заработок вырос на 17%
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Росводоканал#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Мерзнем на остановке»: почему в Тюмени возникли проблемы с общественным транспортом?
Сегодня, 05:46
«Холод и апатия»: зимой в Тюмени ничего не хочется делать, как с этим бороться?
Сегодня, 06:52
«Ловись, рыбка большая!»: ТОП-5 мест для зимней рыбалки в Тюменской области
12 января, 07:57
Бастрыкин возмутился ужасным состоянием тюменской больницы
Вчера, 10:07
Не накопить за две жизни: сколько стоят самые дорогие квартиры Тюмени?
Сегодня, 01:00
Спас более 30 человек: в Тобольске простились с погибшим на СВО бойцом
Вчера, 01:08