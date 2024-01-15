За год в Тюменском районе проложено около 100 километров сетей

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Вблизи села Успенка введена канализационная насосная станция с точкой слива. Стоимость услуг ассенизаторов для жителей Успенского МО снизилась на 30 процентов.
«Хороших результатов добились и аварийно-восстановительные бригады. Им удалось сократить время на устранение аварий на сетях до 12 часов. Когда только приступили к работе на территории района, укладывались в 24 часа. Чтобы добиться таких высоких результатов, оптимизировали работу. Оснастили цех специализированной техникой», — рассказал начальник цеха эксплуатации объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района «Росводоканал Тюмень» Андрей Мартюченко.
В минувшем году специалисты тюменского водоканала заменили насосное оборудование на всех 25-ти канализационных насосных станциях района. Завершается работа по диспетчеризации станций. Большинство КНС уже объединены в единую сеть, их работу удаленно контролируют специалисты центральной диспетчерской службы «Росводоканал Тюмень».
Все работы ведутся по двум концессионным соглашениям, заключённым тюменским водоканалом с администрацией района при участии регионального правительства. В 2024 году будет продолжено строительство водопроводов к поселкам Богандинский и Винзили.
Сети водоотведения соединят с городской канализацией поселки Боровский, Каскару и Новотуринский, Богандинский, Винзили и село Кулаково. Предстоит начать строительство четырех КНС и водонасосной станции. В объекты водоснабжения и водоотведения Тюменского района планируется инвестировать 1,6 млрд рублей.