Wildberries: Поиски 12 сотрудников сгоревшего склада продолжаются

Пропавших без вести среди работников склада нет. С сегодняшнего дня началось начисление компенсационных выплат продавцам, чей товар был уничтожен огнем. Прием и доставку заказов покупателей проводят в штатном режиме, в том числе, в Санкт-Петербурге.