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Published Сегодня, 14:37

Modified Сегодня, 14:40

Updated Сегодня, 14:40

Wildberries: Поиски 12 сотрудников сгоревшего склада продолжаются

Wildberries: Поиски 12 сотрудников сгоревшего склада продолжаются

15 января 2024, 14:37
Фото: 1MI
Местонахождение 12 работников склада, который сгорел в петербургском поселке Шушары в прошлые выходные, продолжает оставаться неизвестным.

NEWS выяснили это в пресс-службе маркетплейса. За последние часы компания связалась с еще четверыми работниками. Wildberries напоминают: звонки на горячую линию для родственников принимаются круглосуточно.

Пропавших без вести среди работников склада нет. С сегодняшнего дня началось начисление компенсационных выплат продавцам, чей товар был уничтожен огнем. Прием и доставку заказов покупателей проводят в штатном режиме, в том числе, в Санкт-Петербурге.

Пожар вынудил руководство Wildberries оперативно перестроить логистические цепочки и перенаправить в другие города поток товаров, который прежде замыкался в Северной столице. В компании делают все для своевременной доставки заказов клиентам.

Ни одна единица транспорта не повреждена огнем.

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