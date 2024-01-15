Wildberries: Поиски 12 сотрудников сгоревшего склада продолжаются

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
NEWS выяснили это в пресс-службе маркетплейса. За последние часы компания связалась с еще четверыми работниками. Wildberries напоминают: звонки на горячую линию для родственников принимаются круглосуточно.
Пропавших без вести среди работников склада нет. С сегодняшнего дня началось начисление компенсационных выплат продавцам, чей товар был уничтожен огнем. Прием и доставку заказов покупателей проводят в штатном режиме, в том числе, в Санкт-Петербурге.
Пожар вынудил руководство Wildberries оперативно перестроить логистические цепочки и перенаправить в другие города поток товаров, который прежде замыкался в Северной столице. В компании делают все для своевременной доставки заказов клиентам.
Ни одна единица транспорта не повреждена огнем.