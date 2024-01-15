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В РФ начал работу первый цифровой портал для муниципальных служащих

В РФ начал работу первый цифровой портал для муниципальных служащих

15 января 2024, 19:41
Фото: Пресс-служба всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России»
Портал «Муниципалитеты.РФ» обещает стать универсальным инструментом, который облегчит рутинные задачи для специалистов местного самоуправления. О запуске этого нового проекта было объявлено в ходе всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России».

Портал, презентованный на мероприятии, представляет собой первый этап создания единой цифровой платформы для муниципальных служащих. Разработка функционала основана на запросах самых важных пользователей — сотрудников органов власти, высказанных в ходе Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления. Ключевые разделы были определены на основе социологического исследования, проведенного головной организацией центров управления регионами — АНО «Диалог Регионы», пишет ТАСС.

Генеральный директор «Диалога» Владимир Табак подчеркнул, что цифровые инструменты, предлагаемые порталом, помогут сделать работу муниципальных служащих более эффективной.

Новый портал является дополнением к уже существующим сервисам, созданным совместными усилиями ведущих организаций в области муниципального управления, таких как Администрация Президента России, ВАРМСУ и ВШГУ РАНХиГС. На данный момент портал включает в себя 8 цифровых инструментов. Например, сервис «Правовой вектор» интегрирован с «Консультант Плюс» и предоставляет бесплатный доступ к ключевым юридическим материалам, необходимым для работы муниципальных служащих.

Среди других важных инструментов стоит выделить «Муниципальный навигатор», который обеспечивает доступ к регулярно обновляемой базе мер господдержки и конкурсов, а также «Муниципальные практики», предоставляющий возможность создать комьюнити для общения и обмена опытом муниципальных служащих. «Муниципальный диалог» и «Муниципальная академия» также являются важными инструментами портала.

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