В РФ начал работу первый цифровой портал для муниципальных служащих

Новый портал является дополнением к уже существующим сервисам, созданным совместными усилиями ведущих организаций в области муниципального управления, таких как Администрация Президента России, ВАРМСУ и ВШГУ РАНХиГС. На данный момент портал включает в себя 8 цифровых инструментов. Например, сервис «Правовой вектор» интегрирован с «Консультант Плюс» и предоставляет бесплатный доступ к ключевым юридическим материалам, необходимым для работы муниципальных служащих.