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Updated Сегодня, 09:41

Найден житель Тюмени, выигравший 1 миллиард рублей в «Русском лото»

Объявился тюменец, выигравший в новогодней лотерее миллиард рублей

15 января 2024, 09:26
Фото: Midjourney

Найден житель Тюмени, выигравший 1 миллиард рублей в «Русском лото»

В новогоднем розыгрыше лотереи «Русское лото» главный приз — 1 миллиард рублей — выиграл билет, купленный в Тюмени. Победитель 1526-го тиража заявил о себе спустя две недели после того, как были объявлены результаты.

Об этом сегодня, 15 января, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на организатора лотереи «Столото».

«Лотерейный миллиардер обратился в лотерейный центр в Москве для получения выигрыша и завершает процесс оформления формальностей», — пояснили в компании.

Фамилия и имя тюменца пока неизвестны. Данные победителя могут быть раскрыты только после его согласия на это.

За две недели пока все ждали, когда новоиспеченный миллиардер заявит о своем выигрыше, к нему через СМИ уже стали поступать просьбы о благотворительности. Так, жительница Кургана рассчитывает на его помощь в приобретении квартиры для нее и дочери.

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