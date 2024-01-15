Объявился тюменец, выигравший в новогодней лотерее миллиард рублей

За две недели пока все ждали, когда новоиспеченный миллиардер заявит о своем выигрыше, к нему через СМИ уже стали поступать просьбы о благотворительности. Так, жительница Кургана рассчитывает на его помощь в приобретении квартиры для нее и дочери.