Объявился тюменец, выигравший в новогодней лотерее миллиард рублей

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Об этом сегодня, 15 января, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на организатора лотереи «Столото».
«Лотерейный миллиардер обратился в лотерейный центр в Москве для получения выигрыша и завершает процесс оформления формальностей», — пояснили в компании.
Фамилия и имя тюменца пока неизвестны. Данные победителя могут быть раскрыты только после его согласия на это.
За две недели пока все ждали, когда новоиспеченный миллиардер заявит о своем выигрыше, к нему через СМИ уже стали поступать просьбы о благотворительности. Так, жительница Кургана рассчитывает на его помощь в приобретении квартиры для нее и дочери.