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Морозы отступают: в Тюмени потеплеет до -13

Морозы отступают: в Тюмени потеплеет до -13

15 января 2024, 01:13
Фото: 1MI
На юге Тюменской области сегодня синоптики обещают переменную облачность, -13…-18 днем и 16…-21 (местами до -26) в вечерние часы. День пройдет без осадков при юго-западном ветре 6-11 м/с с порывами до 16 м/с.

В Тюмени 15 января ожидается облачная с прояснениями погода, ветер до 5,3 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -13…-16, в темное время суток термометры покажут -15…-17.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:06 закат в 16:27 продолжительность дня 7 часов 21 минуту.

В Тобольске в понедельник синоптики обещают небольшой снег, ветер до 3,7 м/с. Утром -18…-16, в темное время суток температура воздуха составит -18…-17.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:02 закат в 16:09 продолжительность дня 7 часов 7 минут.

В Ялуторовске 15 января ожидается малооблачная погода, ветер до 5,9 м/с. В утренние часы термометры покажут -17…-14, к вечеру температура воздуха составит -20…-18.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:00, закат в 16:26 продолжительность дня 7 часов 26 минут.

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В Заводоуковске в пятницу в течение дня ожидается малооблачная погода, ветер до 5,1 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -14…-17, в вечерние и ночные часы ожидается до -17…-20.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:59, закат в 16:26 продолжительность дня 7 часов 27 минут.

В Ишиме 15 января ожидается солнечная погода, ветер до 5 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -19…-15, в темное время суток температура воздуха составит -19…-22.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:44, закат в 16:17 продолжительность дня 7 часов 33 минуты.

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