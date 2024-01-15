Морозы отступают: в Тюмени потеплеет до -13

На юге Тюменской области сегодня синоптики обещают переменную облачность, -13…-18 днем и 16…-21 (местами до -26) в вечерние часы. День пройдет без осадков при юго-западном ветре 6-11 м/с с порывами до 16 м/с.

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