Морозы отступают: в Тюмени потеплеет до -13

Posted Сегодня, 01:13
Published Сегодня, 01:13
Modified Сегодня, 01:13
Updated Сегодня, 01:13
В Тюмени 15 января ожидается облачная с прояснениями погода, ветер до 5,3 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -13…-16, в темное время суток термометры покажут -15…-17.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:06 закат в 16:27 продолжительность дня 7 часов 21 минуту.
В Тобольске в понедельник синоптики обещают небольшой снег, ветер до 3,7 м/с. Утром -18…-16, в темное время суток температура воздуха составит -18…-17.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:02 закат в 16:09 продолжительность дня 7 часов 7 минут.
В Ялуторовске 15 января ожидается малооблачная погода, ветер до 5,9 м/с. В утренние часы термометры покажут -17…-14, к вечеру температура воздуха составит -20…-18.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:00, закат в 16:26 продолжительность дня 7 часов 26 минут.
В Заводоуковске в пятницу в течение дня ожидается малооблачная погода, ветер до 5,1 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -14…-17, в вечерние и ночные часы ожидается до -17…-20.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:59, закат в 16:26 продолжительность дня 7 часов 27 минут.
В Ишиме 15 января ожидается солнечная погода, ветер до 5 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -19…-15, в темное время суток температура воздуха составит -19…-22.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:44, закат в 16:17 продолжительность дня 7 часов 33 минуты.