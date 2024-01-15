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Published Сегодня, 11:05

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Updated Сегодня, 11:29

Культурно-образовательный центр Молдовы организовал Рождественские встречи в Москве

Культурно-образовательный центр Молдовы организовал Рождественские встречи в Москве

15 января 2024, 11:05
Фото: Культурно образовательный центр Молдовы
Свыше 200 молдаван, проживающих в Москве, приняли участие в Рождественских встречах. Это мероприятие было организовано в честь Рождества и Дня святого Василия, отмечаемого 14 января, Культурно-образовательным центром Молдовы.

Гости этого праздника смогли насладиться традиционными молдавскими угощениями, в том числе напитком извар. Также была организована выставка национальных молдавских костюмов. Украсила вечер большая концертная программа представителей молдавской эстрады. В программе праздника были также фокусы, колядки и массовые хороводы с ряженой козой, пишет kp.ru.

По словам одной из посетительниц, Раисы Журжиу, атмосфера вечера была действительно теплой и дружеской. Она отметила, что чувствовала себя как дома. В свою очередь, популярная молдавская певица Аурика Карай заявила, что мероприятие стало прекрасным подарком для молдаван, проживающих в Москве.

Председатель общественного совета центра Елена Хорозова отметила, что в столице России проживает большое количество молдаван, и поэтому логичным было провести мероприятие именно здесь. В дальнейшем география расширится, такие встречи будут организовывать в Ярославле, Туле и других городах.

Сама Хорозова активно сотрудничает с различными молдавскими общественными организациями, работающими в разных регионах России. Также она помогает организовывать ежегодный фестиваль молдавской культуры «Хора на Волге», который проводится в Ярославле.

По словам Хорозовой, Культурно-образовательный центр будет расширять свою деятельность. В частности, планируется создание центров трудоустройства, молодежной поддержки и юридической помощи.

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