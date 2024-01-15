Культурно-образовательный центр Молдовы организовал Рождественские встречи в Москве

По словам одной из посетительниц, Раисы Журжиу, атмосфера вечера была действительно теплой и дружеской. Она отметила, что чувствовала себя как дома. В свою очередь, популярная молдавская певица Аурика Карай заявила, что мероприятие стало прекрасным подарком для молдаван, проживающих в Москве.