Культурно-образовательный центр Молдовы организовал Рождественские встречи в Москве

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Гости этого праздника смогли насладиться традиционными молдавскими угощениями, в том числе напитком извар. Также была организована выставка национальных молдавских костюмов. Украсила вечер большая концертная программа представителей молдавской эстрады. В программе праздника были также фокусы, колядки и массовые хороводы с ряженой козой, пишет kp.ru.
По словам одной из посетительниц, Раисы Журжиу, атмосфера вечера была действительно теплой и дружеской. Она отметила, что чувствовала себя как дома. В свою очередь, популярная молдавская певица Аурика Карай заявила, что мероприятие стало прекрасным подарком для молдаван, проживающих в Москве.
Председатель общественного совета центра Елена Хорозова отметила, что в столице России проживает большое количество молдаван, и поэтому логичным было провести мероприятие именно здесь. В дальнейшем география расширится, такие встречи будут организовывать в Ярославле, Туле и других городах.
Сама Хорозова активно сотрудничает с различными молдавскими общественными организациями, работающими в разных регионах России. Также она помогает организовывать ежегодный фестиваль молдавской культуры «Хора на Волге», который проводится в Ярославле.
По словам Хорозовой, Культурно-образовательный центр будет расширять свою деятельность. В частности, планируется создание центров трудоустройства, молодежной поддержки и юридической помощи.