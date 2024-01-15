«Из центра 75 минут ехать»: в понедельник вечером Тюмень встала в 9-балльные пробки

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
По данным сервиса «Яндекс пробки» на 19:00 самая напряженная ситуация на дорогах сложилась в квадрате улиц Республики — Максима Горького — Профсоюзной и 50 Лет Октября. Также в 9-балльных заторах стоят:
«Из центра до окраины 75 минут ехать. 50 лет ВЛКСМ намертво вообще стоит», — сообщила читательница «Нашего города».
Сложная ситуация на дорогах традиционно наблюдается и в центре города. Особенно движение затруднено в районе улиц Запольная — Первомайская — Орджоникидзе — Герцена — Ленина.