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Вечером 15 января Тюмень встала в 9-балльные пробки

«Из центра 75 минут ехать»: в понедельник вечером Тюмень встала в 9-балльные пробки

15 января 2024, 14:11
Фото: 1MI

Вечером 15 января Тюмень встала в 9-балльные пробки

Загруженность дорог в Тюмени вечером 15 января оценивается в 9 баллов.
Фото: «Яндекс пробки»

По данным сервиса «Яндекс пробки» на 19:00 самая напряженная ситуация на дорогах сложилась в квадрате улиц Республики — Максима Горького — Профсоюзной и 50 Лет Октября. Также в 9-балльных заторах стоят:

  • Мельникайте — от Котовского до 50 лет ВЛКСМ, и от проезда 9-мая до объездной,
  • Харьковская — от Пермякова до Мельникайте,
  • 50 лет ВЛКСМ — от Монтажников до Тульской,
  • Федюнинского — от Пермякова до кольца на Мельникайте;
  • Трактовая,
  • Московский тракт — от Амурской до объездной.
«Из центра до окраины 75 минут ехать. 50 лет ВЛКСМ намертво вообще стоит», — сообщила читательница «Нашего города».

Сложная ситуация на дорогах традиционно наблюдается и в центре города. Особенно движение затруднено в районе улиц Запольная — Первомайская — Орджоникидзе — Герцена — Ленина.

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#Тюмень#Ирина Швецова#Дорожные пробки#Пробки#Пробка
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