Итоги дня в Тюмени: травма хоккеиста, нашелся миллиардер, дефицит земли под ИЖС

Posted Сегодня, 18:26
Published Сегодня, 18:26
Modified Сегодня, 18:28
Updated Сегодня, 18:28
Спортсмен пострадал в результате столкновения с другим игроком во время игры на площадке спортивного комплекса «Хризотил» в Асбесте. 17-летнего хоккеиста транспортировали в больницу Екатеринбурга.
По факту происшествия прокуратура инициировала проверку на соблюдение требований законодательства при проведении спортивных мероприятий. Также будет установлено, насколько своевременно хоккеисту была оказана медпомощь.
Уже пошла третья неделя, как тюменские власти не могут наладить работу общественного транспорта. Все это время жители города беспрестанно жалуются на то, что из-за нововведений они не могут дождаться своего автобуса. Те либо вовсе не выходят на линию, либо не соблюдают интервальный промежутки, указанные в расписании.
По мнению главы Тюмени, в проблеме виноваты подрядчики, а также те чиновники, которые должны были лучше информировать людей про изменения. Однако транспортный логист Дмитрий Наумов считает, что на недовольство тюменцев работой общественного транспорта повлияли и другие факторы.
«Решения об изменении маршрутов у нас принимаются незакономерно и в этом проблема. Почему-то ранее вопрос с автобусом №39 и его „излишней продолжительностью“, которая была неудобная многим, решили вводом экспрессов, что совершенно правильно, так появился автобус №3, который из Тюменской слободы едет до центра в 2 раза быстрее. Но сейчас решили вовсе убрать ряд остановок, на которых каждое утро по-прежнему стоят люди, вынужденные искать альтернативы, которые не так много, к тому же многие из них работают уже на пределе вместимости», — говорит эксперт.
Причиной нарастающего дефицита земельных участков в областной столице стал рост спроса на загородную недвижимость. Так, в 2021 году спрос на загородное жилье вырос на 70%, в 2022 — на 90%, а в 2023 уже на 110%.
Также росту спроса поспособствовало то, что стоимость загородного жилья почти сравнялась со стоимостью квартир.
В новогоднем розыгрыше лотереи «Русское лото» главный приз — 1 миллиард рублей — выиграл билет, купленный в Тюмени. Победитель 1526-го тиража заявил о себе спустя две недели после того, как были объявлены результаты.
«Лотерейный миллиардер обратился в лотерейный центр в Москве для получения выигрыша и завершает процесс оформления формальностей», — пояснили в компании.
Фамилия и имя тюменца неизвестны. Данные победителя могут быть раскрыты только после его согласия на это.
Торговые точки принадлежат ЗАО Хлебный комбинат «Фонд». Кроме «Тамары» в городе также работали холдинговые магазины «Сват». Однако с 2019 года от крупной торговой сети в Тюмени осталось всего пять торговых точек.
Этот факт стал основанием для слухов, что компания может и вовсе уйти с рынка. Но, как оказалось, ликвидация в планы предприятия не входит. Напротив, он продолжает расширять сеть продаж.
«Нашу продукцию реализуем через различных ИП, магазины формата „у дома“ и рынки „Северный“, „Михайловский“, „Ватутинский“, „Калининский“ и т. д. Что касается сети наших собственных фирменных магазинов „Тамара“, то сейчас в Тюмени они работают по четырем адресам: Республики, 58; Орджоникидзе, 51; Мельникайте, 101 и Пермякова, 39. Закрывать их не планируем, они и дальше будут работать в прежнем режиме и формате. Еще один наш магазин, „Сват“, сейчас закрыт на ремонт, после окончания которого он откроется вновь», — пояснили изданию в офисе ЗАО ХК «Фонд».