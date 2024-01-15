Итоги дня в Тюмени: травма хоккеиста, нашелся миллиардер, дефицит земли под ИЖС

Уже пошла третья неделя, как тюменские власти не могут наладить работу общественного транспорта. Все это время жители города беспрестанно жалуются на то, что из-за нововведений они не могут дождаться своего автобуса. Те либо вовсе не выходят на линию, либо не соблюдают интервальный промежутки, указанные в расписании.