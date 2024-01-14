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Сотрудники тюменской компании пожаловались Бастрыкину на невыплату зарплаты

Сотрудники «Запсибгазпром-Газификация» пожаловались Бастрыкину на невыплату зарплаты

14 января 2024, 08:51
Фото: 1MI

Сотрудники тюменской компании пожаловались Бастрыкину на невыплату зарплаты

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проферку по факту невыплаты заработной платы в организации в Тюменской области. С жалобой к председателю СК обратился один из сотрудников ООО «Запсибгазпром-Газификация».

По словам заявителя, ему и другим сотрудникам компании до настоящего времени не выплачена заработная плата за октябрь–декабрь прошлого года. В СУ СК России по Тюменской области начата процессуальная проверка.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год уровень заработной платы вырос на 17%. По данным Росстата, в октябре 2023 года средний заработок в региона составил более 71 тысячи рублей.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Следственный комитет#Новости тюмени#Зарплата#Невыплата зарплаты#Александр Бастрыкин
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