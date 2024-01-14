Сотрудники «Запсибгазпром-Газификация» пожаловались Бастрыкину на невыплату зарплаты

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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Updated Сегодня, 08:53
По словам заявителя, ему и другим сотрудникам компании до настоящего времени не выплачена заработная плата за октябрь–декабрь прошлого года. В СУ СК России по Тюменской области начата процессуальная проверка.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год уровень заработной платы вырос на 17%. По данным Росстата, в октябре 2023 года средний заработок в региона составил более 71 тысячи рублей.