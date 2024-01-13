Жители Ярославской области живут без света и тепла, но власти заняты другими делами

Жители сел Высокое, Покровское, а также деревень Березники и Инальцино столкнулись с отсутствием света и тепла. В Березниках, где расположена централизованная котельная, существует риск остаться без отопления, если котел выйдет из строя. В Высоком проживают около 300 человек, в Березниках — столько же, в Инальцино — более 100 человек, а в других деревнях, включая Покровское, Землево и Долгополово, еще около 100 человек, пишут «Новые Известия».