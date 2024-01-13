Жители Ярославской области живут без света и тепла, но власти заняты другими делами

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Жители сел Высокое, Покровское, а также деревень Березники и Инальцино столкнулись с отсутствием света и тепла. В Березниках, где расположена централизованная котельная, существует риск остаться без отопления, если котел выйдет из строя. В Высоком проживают около 300 человек, в Березниках — столько же, в Инальцино — более 100 человек, а в других деревнях, включая Покровское, Землево и Долгополово, еще около 100 человек, пишут «Новые Известия».
Фельдшерский пункт в Яковцево Борисоглебского района перестал функционировать из-за заморозков, несмотря на попытки местного фельдшера изменить ситуацию. Это означает, что 200 человек остались без медицинского обслуживания. В школах Яковцево, Высокого и Березников отсутствуют свет и отопление, что фактически приостанавливает учебный процесс.
В то время как в райцентре, в Борисоглебе, ситуация нормальная, свет и тепло там есть. Глава района занят другими делами, вместо того чтобы помогать замерзающим деревням. Расходы в размере около 7 миллионов бюджетных средств были направлены на подсветку нового моста и велосипедную дорожку.
Местные жители в Титово-2 обращаются к губернатору, прося его не забывать о них. Они вынуждены тратить большие деньги на обогрев жилья генератором, однако не у всех есть такая возможность. При этом местная жительница Ольга утверждает, что количество пострадавших от отсутствия света и тепла систематически занижается.
Ответственность за электроснабжение в районе несет ПАО «Россети Центр». Ремонтные работы проводятся сотрудниками «Россетей» по 12 часов в день, но 50 км линий находятся в аварийном состоянии, работники жалуются на ветхость проводов и конструкций. Возникает вопрос, на что тратятся ежемесячные платежи граждан. Пока нет никаких прогнозов, когда закончатся ремонтные работы, а местные жители не видели начальства в течение трех недель хаоса.