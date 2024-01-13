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В Тюмени снесут долгострой, принадлежащий крупнейшей госкопорации

В Тюмени снесут известный долгострой, расположенный на окраине города

13 января 2024, 11:10
Фото: 1MI

В Тюмени снесут долгострой, принадлежащий крупнейшей госкопорации

В Тюмени демонтируют долгострой на Широтной, 211. Здание внесено в список построек, предлагаемых к сносу на безвозмездной основе. Об этом сообщили в администрации Тюмени.
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Суд

В мэрии пояснили, что в случае поступления заявления от хозяйствующего субъекта, отвечающего требованиям администрации, будет заключен контракт на снос самовольного строения.

«Арбитражный суд Тюменской области признал здание на Широтной самовольной постройкой. Суды апелляционной и кассационной инстанций оставили это решение в силе. По истечении установленного срока АО „РЖДстрой“ не приступило к сносу постройки. Сейчас вопрос о сносе решается в рамках исполнительного производства», — пояснили 72.RU в администрации города.

Строительство дома по улице Широтной, 211, вела компания «РЖДстрой». В 2022 году суд признал здание самовольной постройкой и обязал владельца снести ее. Компания попыталась обжаловать данное решение, но безуспешно. Во время судебных разбирательств было «произведено отчуждение имущества в собственность другого лица».

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Суд#Новости тюмени#Снос#Самовольные постройки#Долгострой
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