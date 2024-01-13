В Тюмени снесут известный долгострой, расположенный на окраине города

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
В мэрии пояснили, что в случае поступления заявления от хозяйствующего субъекта, отвечающего требованиям администрации, будет заключен контракт на снос самовольного строения.
«Арбитражный суд Тюменской области признал здание на Широтной самовольной постройкой. Суды апелляционной и кассационной инстанций оставили это решение в силе. По истечении установленного срока АО „РЖДстрой“ не приступило к сносу постройки. Сейчас вопрос о сносе решается в рамках исполнительного производства», — пояснили 72.RU в администрации города.
Строительство дома по улице Широтной, 211, вела компания «РЖДстрой». В 2022 году суд признал здание самовольной постройкой и обязал владельца снести ее. Компания попыталась обжаловать данное решение, но безуспешно. Во время судебных разбирательств было «произведено отчуждение имущества в собственность другого лица».