В Тюмени снесут известный долгострой, расположенный на окраине города

Строительство дома по улице Широтной, 211, вела компания «РЖДстрой». В 2022 году суд признал здание самовольной постройкой и обязал владельца снести ее. Компания попыталась обжаловать данное решение, но безуспешно. Во время судебных разбирательств было «произведено отчуждение имущества в собственность другого лица».