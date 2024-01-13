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Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

Тюменские дороги сковали 7-балльные пробки

Тюменские дороги сковали 7-балльные пробки

13 января 2024, 11:39
Фото: 2 ГИС
Заторы наблюдаются на участке Закалужской в сторону Московского тракта, на Червишевском тракте — от Престольной до Федюнинского.
Сюжет
ДТП

Из-за дорожных работ километровая пробка образовалась на улице Федюнинского — от Монтажников до Червишевского тракта. Затруднено движение на Пермякова — от Федюнинского до Широтной, Мельникайте — от Федюнинского до Дмитрия Менделеева и от Широтной до Дмитрия Менделеева. Заторы наблюдаются на 30 лет Победы, 50 лет ВЛКСМ, Мориса Тореза, Профсоюзной.

ДТП на Червишевском трактеДТП на Червишевском тракте
ДТП на Червишевском тракте
Фото: ЧС Тюмень

По словам автовладельцев, на дорогах Тюмени очень скользко. По данным 2 ГИС, произошло шесть дорожно-транспортных происшествий.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне 6-м километре Велижанского тракта произошла авария с участием легковушки и бетономешалки. В ДТП пострадали четыре человека.

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#Общество#Валентина Бурнашева#ДТП#Дорожные пробки#Новости тюмени#Пробки#Безопасность на дорогах
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