Тюменские дороги сковали 7-балльные пробки

Из-за дорожных работ километровая пробка образовалась на улице Федюнинского — от Монтажников до Червишевского тракта. Затруднено движение на Пермякова — от Федюнинского до Широтной, Мельникайте — от Федюнинского до Дмитрия Менделеева и от Широтной до Дмитрия Менделеева. Заторы наблюдаются на 30 лет Победы, 50 лет ВЛКСМ, Мориса Тореза, Профсоюзной.