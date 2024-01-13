Тюменские дороги сковали 7-балльные пробки

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Из-за дорожных работ километровая пробка образовалась на улице Федюнинского — от Монтажников до Червишевского тракта. Затруднено движение на Пермякова — от Федюнинского до Широтной, Мельникайте — от Федюнинского до Дмитрия Менделеева и от Широтной до Дмитрия Менделеева. Заторы наблюдаются на 30 лет Победы, 50 лет ВЛКСМ, Мориса Тореза, Профсоюзной.
По словам автовладельцев, на дорогах Тюмени очень скользко. По данным 2 ГИС, произошло шесть дорожно-транспортных происшествий.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне 6-м километре Велижанского тракта произошла авария с участием легковушки и бетономешалки. В ДТП пострадали четыре человека.