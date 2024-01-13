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Published Сегодня, 07:15

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

На тюменской трассе маршрутка вылетела в кювет

Под Тюменью маршрутка улетела с проезжей части в кювет. Видео

13 января 2024, 07:15
Фото: ГИБДД

На тюменской трассе маршрутка вылетела в кювет

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 30-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск.
Сюжет
ДТП
Видео: ГИБДД

Водитель автобуса двигался по маршруту завод Медоборудования — СНТ «Автомобилист», без пассажиров. Вытащить маршрутку из кювета помогли инспекторы автопатруля А0216 полка ДПС.

В результате аварии водитель автобуса не пострадал.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тобольске водитель Lada Kalina врезался в стоящий на обочине дороги грузовик. В аварии травмы получили водитель легковушки и двое детей-пассажиров.

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