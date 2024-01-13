Под Тюменью маршрутка улетела с проезжей части в кювет. Видео

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Водитель автобуса двигался по маршруту завод Медоборудования — СНТ «Автомобилист», без пассажиров. Вытащить маршрутку из кювета помогли инспекторы автопатруля А0216 полка ДПС.
В результате аварии водитель автобуса не пострадал.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тобольске водитель Lada Kalina врезался в стоящий на обочине дороги грузовик. В аварии травмы получили водитель легковушки и двое детей-пассажиров.