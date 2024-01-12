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Жители Тюменского района сообщают о лжесотрудниках водоканала

Жители Тюменского района сообщают о лжесотрудниках водоканала

12 января 2024, 11:11
Фото: Midjourney
К жителям Тюменского района приходят люди, которые представившись сотрудниками водоканала, пытаются попасть в дома. Псевдоводоканальцы, якобы, проверяют состояние труб и навязывают услуги по установке водяных фильтров.
«Пришли парень и девушка, попросили разрешения пройти в дом, чтобы проверить состояние труб. Я не пустила, а соседка поддалась уговорам и установила фильтры для воды, заплатив им 30 тысяч рублей. Позже она осознала, что эти фильтры не стоят таких денег», — рассказала жительница села Червишево.
«Наши сотрудники никогда не приходят к абонентам без предупреждения и не навязывают никаких услуг. Более того, мы не обслуживаем внутридомовые сети и не устанавливаем фильтры. Просим жителей проявить бдительность, чтобы не поддаться на уловки мошенников», — прокомментировала коммерческий директор «Росводоканал Тюмень» Екатерина Шаркова.

«Росводоканал Тюмень» устанавливает, поверяет и пломбирует приборы учета воды только по заявкам от абонентов и после согласования времени прихода специалистов. Без приглашения может прийти только специалист инспекции водных ресурсов, чтобы снять показания приборов учета воды. Если к жителям пришли незнакомцы, представившись сотрудниками водоканала, проверить информацию можно по телефону: 540-940.

#Ирина Швецова#Росводоканал
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