Жители Тюменского района сообщают о лжесотрудниках водоканала

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
«Пришли парень и девушка, попросили разрешения пройти в дом, чтобы проверить состояние труб. Я не пустила, а соседка поддалась уговорам и установила фильтры для воды, заплатив им 30 тысяч рублей. Позже она осознала, что эти фильтры не стоят таких денег», — рассказала жительница села Червишево.
«Наши сотрудники никогда не приходят к абонентам без предупреждения и не навязывают никаких услуг. Более того, мы не обслуживаем внутридомовые сети и не устанавливаем фильтры. Просим жителей проявить бдительность, чтобы не поддаться на уловки мошенников», — прокомментировала коммерческий директор «Росводоканал Тюмень» Екатерина Шаркова.
«Росводоканал Тюмень» устанавливает, поверяет и пломбирует приборы учета воды только по заявкам от абонентов и после согласования времени прихода специалистов. Без приглашения может прийти только специалист инспекции водных ресурсов, чтобы снять показания приборов учета воды. Если к жителям пришли незнакомцы, представившись сотрудниками водоканала, проверить информацию можно по телефону: 540-940.