Жители Тюменского района сообщают о лжесотрудниках водоканала

«Росводоканал Тюмень» устанавливает, поверяет и пломбирует приборы учета воды только по заявкам от абонентов и после согласования времени прихода специалистов. Без приглашения может прийти только специалист инспекции водных ресурсов, чтобы снять показания приборов учета воды. Если к жителям пришли незнакомцы, представившись сотрудниками водоканала, проверить информацию можно по телефону: 540-940.