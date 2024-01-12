В Тюменской области на выходные прогнозируются резкие перепады температуры

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
Средняя температура воздуха в субботу, 13 января, днем составит -10С…-15С, ночью — -25С…-30С. Ветер 6-11 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду.
В воскресенье, 14 января, регион снова может оказаться во власти снежных метелей и ветра с порывами до 18 метров в секунду. Днем температура воздуха поднимется до -16С…-21С, а ночью опустится до -24С…-29С.
Тюмень: в субботу пройдет небольшой снег, ветер до 3,7 метров в секунду. Утром и днем ожидается потепление до -12С, к вечеру столбик термометра опустится до -21С…-26С.
В воскресенье снова ожидается снег и ветер в пределах 5 метров в секунду, днем от -27С до -29С, к ночи может потеплеть до -18С…-21С.
Тобольск: в субботу город припорошит снегом, ветер до 2-3 метров в секунду. Днем температура воздуха составит -16С…-18С, в вечернее и ночное время -18С…-23С.
В воскресенье — снег, ветер от 3 до 4 метров в секунду. Днем -24С…-26С, ночью до -28С.
Ялуторовск: в субботу — днем ожидаются снег и ветер до 3 метров в секунду, температура -17С. К вечеру похолодает до -24С.
В воскресенье снова пройдет снег, ветер усилится до 5 метров в секунду. Днем будет -23С…-25, вечером -19С…-23С.
Заводоуковск: в субботу — небольшой снег, ветер до 3 метров в секунду. Днем воздух «прогреется» до -8С…-14С, а ночью остынет до -18С…-23С.
В воскресенье в городе ожидается ощутимый морозец: от -24С до -29С, но к вечеру должно потеплеть до -19С…-23С.
Ишим: в субботу здесь также пройдет снег при ветре до 4,5 метров в секунду. Утром в городе прогнозируется -7С…-9С, днем до -4С, ночью от -8С до -15С.
В воскресенье к ишимцам вернется мороз. Температура воздуха может опуститься до -25С при ветре до 6 метров в секунду.
Более устойчивая погода ожидается в регионе уже с начала следующей недели. В понедельник и вторник по области пройдут небольшие снегопады, а температура воздуха в среднем составит -15С…-17С.